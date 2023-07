Radny o problemie w ZTM: narkotesty zakłamują wyniki, kierowcy ponoszą tego konsekwencje Przemysław Paczkowski 26.07.2023 07:59 Narkotesty dla kierowców komunikacji publicznej zakłamują wyniki? O sprawie alarmuje stołeczny radny Piotr Mazurek. Jego zdaniem, badania wykonywane przez policjantów, często dają mylny wynik, a ten ma już konsekwencje dla kierowców.

Autobus (autor: WTP)

Zdaniem stołecznego radnego Piotra Mazurka, narkotesty dla kierowców komunikacji miejskiej, dają mylne wyniki. Dopiero szczegółowe badanie np. krwi wykazuje czy kierowca rzeczywiście był pod wpływem środków odurzających.

- To jednak wymaga czasu, a kierowca pozbawiony jest w tym czasie prawa jazdy - mówi radny Piotr Mazurek. - Samo podjęcie decyzji o badaniu czy też samo badanie jest jak najbardziej godne pochwalenia, to już ten wynik pozytywny czy to, co się dzieje z potencjalnym sprawcą przestępstwa budzi duże wątpliwości. Badanie wykonywane przez policjantów często daje mylny wynik. Nawet kilkukrotne badanie tym samym urządzeniem daje różne wyniki, które wprowadzają zupełną dezorientację - tłumaczy.



Przypadki mylnych wyników potwierdził nam Zarząd Transportu Miejskiego. Komenda Stołeczna Policji w zeszłym roku zrealizowali prawie 5 tysięcy takich badań narkotestem.

