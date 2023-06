Przebiegają przez tory i ruchliwą ulicę. Będą nowe pasy u zbiegu Woronicza i Modzelewskiego?

Warszawski radny apeluje do miasta o dodatkowe przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Woronicza i Modzelewskiego. Piesi w tym miejscu, chcąc szybko dostać się na drugą stronę Woronicza, gdzie są m.in. sklepy, przychodnia czy kościół, przebiegają przez torowisko i czteropasmową ulicę. Przez to dochodzi do niebezpiecznych sytuacji - mówi stołeczny radny Paweł Czekalski.