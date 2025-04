„Praktycznie wszystko uległo zniszczeniu”. Strażacy dogaszają magazyn przy Modlińskiej RDC 01.04.2025 07:13 Strażacy kończą dogaszanie hali na warszawskiej Białołęce. W akcji gaśniczej brało udział ponad stu strażaków. - Praktycznie wszystko uległo zniszczeniu - mówi młodszy kapitan Radosław Leśnik z PSP Warszawa. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem z magazynie, gdzie produkowane są kajaki.

„Praktycznie wszystko uległo zniszczeniu”. Strażacy dogaszają magazyn przy Modlińskiej (autor: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy)

Trwa dogaszanie hali przy Modlińskiej w Warszawie. Młodszy kapitan Radosław Leśnik z PSP Warszawa mówi, że w akcji gaśniczej brało udział ponad stu strażaków.

- Na miejscu w sumie działało 36 zastępów, 106 strażaków, powierzchnia magazynu 40 na 50 metrów. Z tego co mi wiadomo na chwilę obecną, praktycznie wszystko uległo zniszczeniu - informuje strażak.

Chmura dymu dotarła do Śródmieścia

Palił się magazyn, w którym znajdowały się kajaki z laminatu.

- Tam jest bardzo dużo materiałów palnych w postaci żywic i rozpuszczalników, więc intensywność tego rozpalania się jest bardzo duża. No i potrzeba użycia już specjalnych środków gaśniczych, takich jak piana - mówi Jarosław Dobrzewiński ze straży pożarnej.

To sprawiło, że pożarowi towarzyszył ogromny, ciemny dym.

- Była na miejscu grupa chemiczna, która monitorowała stan atmosfery wokół. Nie było zawyżonych odczytów. Konwekcja tego dymu nosiła go do góry i on opadał zgodnie z kierunkiem wiatru w dalszej części Warszawy, w okolicach Śródmieścia - dodaje strażak.





Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pożaru.

Dwie osoby poszkodowane

W pożarze poszkodowane zostały dwie osoby, które na własną rękę próbowały gasić ogień przed przybyciem strażaków. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

— W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, czyli 53-letni obywatel Ukrainy, został poszkodowany. Potruty i z lekkimi poparzeniami został przewieziony do szpitala. Na miejscu są i strażacy, i zespół ratownictwa medycznego. Czekamy na rozwój sytuacji — powiedział Piotr Owczarski, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie.

Drugiej poszkodowanej osobie udzielono pomocy na miejscu.

