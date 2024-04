Plaża Romantyczna tonie w śmieciach. „Odpady są odbierane codziennie” Adrian Pieczka 03.04.2024 19:43 Po pierwszym ciepłym weekendzie wiosennym na bulwarach i miejskich plażach zostało wiele odpadów. Tak jest m.in. na stołecznej Plaży Romantycznej, a powodem może być np. zbyt mała liczba koszów. Jak przekazał nam pełnomocnik do spraw Wisły, część miejskich śmietników trzeba było usunąć, gdy podnosił się poziom rzeki.

5 Śmieci na Plaży Romantycznej w Warszawie (autor: RDC)

Mnóstwo śmieci pozostało na bulwarach i stołecznych plażach po pierwszym ciepłym i długim weekendzie wiosennym.

Tak jest chociażby na Plaży Romantycznej, gdzie znajduje się zaledwie kilka koszy na śmieci. Część z nich, określanych jako beczki, trzeba było na okres zimowy usunąć.

– Przez ostatnie miesiące poziom wody był wysoki, to te beczki będą wystawione teraz. To przepełnienie faktycznie razi w oczy i ta sytuacja może wydawać się pewnym brakiem kontroli, ale śmieci są odbierane praktycznie codziennie, a w sezonie letnim nawet kilka razy dziennie – tłumaczy pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski.

Na terenie Bulwarów Wiślanych kosze już są, a wkrótce mają pojawić się również na miejskich plażach.

– Z zakończeniem pierwszego kwartału roku pojawiają się pierwsze charakterystyczne beczki 200-litrowe, których jest ponad 220 na całym odcinku bulwarów. To najbardziej funkcjonalne, największe i najwygodniejsze kosze na śmieci – dodaje Piotrowski.

W sumie na Bulwarach Wiślanych i miejskich plażach w tym sezonie będzie prawie 500 różnego rodzaju koszy na śmieci.

