Pięć mln zł dla Warszawy. Wojewoda podpisał umowy na przedszkole i park

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał dwie umowy na realizację inwestycji na terenie Warszawy. Łączna kwota dofinansowania to ponad 5 mln zł. Jest to pierwsza transza z puli ponad 3 mld zł, które otrzyma Warszawa w ramach Rządowego programu wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Jak przekazał we wtorek zespół prasowy wojewody mazowieckiego, dzięki tym środkom finansowym wybudowane zostanie przedszkole w rejonie ulicy Krakowiaków oraz zostanie zmodernizowany Park Skaryszewski.