Mniej miejsc do parkowania na Saskiej Kępie. Koniec z parkingiem przy Lotaryńskiej Miłosz Kuter 09.04.2024 11:32 Mieszkańcy Saskiej Kępy stracą parking przy ulicy Lotaryńskiej 48, który funkcjonuje w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Władze dzielnicy Praga Południe nie przedłużyły umowy dzierżawy na użytkowanie terenu. Jest to forma przygotowania do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. — Już teraz miejsc w tej części Saskiej Kępy jest niewiele — skarżą się mieszkańcy.

7 Mieszkańcy stracą parking przy ul. Lotaryńskiej 48 (autor: RDC)

Jeszcze mniej miejsc do parkowania na Saskiej Kępie. Mieszkańcy stracą parking przy ul. Lotaryńskiej 48. Codziennie staje tam ponad 20 aut — głównie mieszkańców pobliskiego bloku.

Parking funkcjonuje w tym miejscu od kilkudziesięciu lat, jako tak zwany parking społeczny. Władze dzielnicy Praga Południe nie przedłużyły umowy dzierżawy na użytkowanie terenu.

— Już teraz miejsc w tej części Saskiej Kępy jest niewiele — skarżą się mieszkańcy.

Przygotowania do Strefy Płatnego Parkowania

Rzecznik dzielnicy Michał Szweycer podkreśla, że to forma przygotowania do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

— Nowa organizacja ruchu będzie ustalana we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Tego typu umowy, jak się kończą, to nie są przedłużane, a zawsze każdy dzierżawca, niezależnie czy to jest stary dzielony lokal, budynek, ma zapisane w umowie, że jak zwraca, to musi zwrócić w takim stanie, w jakim odebrał — mówi Szweycer.

Parking przy Lotaryńskiej ma się zamienić na razie w zielony skwer. Nie wiadomo, czy wrócą tam w przyszłości miejsca w ramach Miejskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/DJ