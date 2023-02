Okradali domy jednorodzinne. Dwóch mężczyzn zatrzymanych na gorącym uczynku RDC 10.02.2023 09:02 Stołeczni kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem do dwóch domów. Obaj zostali zatrzymani w Skierniewicach bezpośrednio po włamaniu do domu jednorodzinnego, z którego ukradli biżuterię i teleskop.

Okradali domy jednorodzinne (autor: KSP)

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak przekazał, że policjanci wydziału kryminalnego Komendy Stołecznej Policji pracowali nad sprawą kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Według ich ustaleń za kradzieżami miało stać dwóch mężczyzn.

- Działania policjantów skupiły się na ustaleniu, kto odpowiada za kradzież z włamaniem, do jakiej doszło w Milanówku w powiecie grodziskim. W ich trakcie policjanci doszli do przekonania, że mężczyźni mogą mieć związek również z innymi podobnymi przypadkami włamań z Polski, m. in. z Pułtuska i spod Ostrołęki - wyjaśnił nadkomisarz.

Zatrzymani na gorącym uczynku

Wskazał, że kilka dni temu kryminalni ustalili, że mężczyźni planują kolejne włamanie. - W związku z tym podjęli działania, w trakcie których zauważyli, jak podejrzewani toyotą prius wyjeżdżają z Warszawy i kierują się trasą A2 w stronę Łodzi - zaznaczył. Podał przy tym, że w pewnym momencie toyota zjechała w kierunku Skierniewic, po czym zaparkowała na jednej z ulic miasta.

- Policjanci przez cały czas obserwowali samochód. W pewnym momencie zauważyli, jak wracają do auta, niosąc ze sobą duże przedmioty. W związku z podejrzeniem, że mogą one pochodzić z kradzieży, kryminalni podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzn - podkreślił.

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach, gdzie usłyszeli po dwa zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

- Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyźni usłyszą kolejne zarzuty - dodał rzecznik KSP.

