Negatywna opinia Ministerstwa Zdrowia o rozbudowie szpitala w Międzylesiu. Lecznica się odwołała Adrian Pieczka 04.08.2023 14:12 Jeszcze w tym miesiącu Ministerstwo Zdrowia rozpatrzy odwołanie złożone przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Wcześniej resort wydał negatywną opinię o celowości rozbudowy szpitala. To kluczowa placówka medyczną w stolicy, która obsługuje blisko 300 tys. warszawskich i podwarszawskich pacjentów.

Szpital w Międzylesiu odwołał się od decyzji MZ (autor: Międzyleski Szpital Specjalistyczny)

Są pieniądze na rozbudowę szpitala, jednak jest też „zero punktów” dla inwestycji od Ministerstwa Zdrowia.

— Przebudowa była planowana jeszcze przed pandemią. Przez koronawirusa inwestycję trzeba było odłożyć. Wykładamy środki, ale nie ma zgody resortu — mówi przewodniczący komisji zdrowia przy sejmiku Mazowsza, Krzysztof Strzałkowski. — W związku z tym Sejmik znalazł blisko 300 mln zł na to, żeby postawić nowe budynki szpitalne, również przeznaczone na oddziały, które w razie pandemii mogłyby pełnić role oddziałów zakaźnych. I Ministerstwo Zdrowia swoją negatywną opinią tą inwestycję blokuje — dodaje.

— Chcieliśmy stworzyć 150 nowych miejsc dla pacjentów — mówi burmistrz dzielnicy Wawer, Norbert Szczepański. — To jest z jednej strony kompleksowość leczenia, z drugiej zwiększenie dostępu. To dotyka nas, dotyka też innych Warszawiaków. Pomogłoby to odciążyć inne szpitale — wyjaśnia.

Jak przekazało nam biuro komunikacji ministerstwa, proponowana inwestycja nie spełnia wymogów ze strategicznych dokumentów, Wojewódzkim Planem Transformacji i Mapą potrzeb zdrowotnych. Dlatego wniosek o rozbudowę dostał zero punktów.

Władze lecznicy odwołały się od tej opinii, ministerstwo ma rozpatrzyć odwołanie jeszcze w tym miesiącu.

