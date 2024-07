O początkach Muzeum Powstania Warszawskiego w RDC. „To był przełom” Cyryl Skiba 29.07.2024 11:16 W tym roku przypada 20. rocznica otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. W „Poranku RDC” o jego początkach opowiedzieli współtwórcy – wicedyrektor muzeum Paweł Ukielski, poseł PO Paweł Kowal oraz muzealnik i była podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lena Dąbkowska. – Mieliśmy ambicję, aby stworzyć muzeum inne niż wszystkie – powiedział poseł Paweł Kowal.

20-lecie działalności Muzeum Powstania Warszawskiego (autor: RDC)

Muzeum Powstania Warszawskiego funkcjonuje już 20 lat. Zostało otwarte 31 lipca 2004 roku w 100-letniej elektrowni tramwajowej przy Grzybowskiej 79. Gośćmi „Poranka RDC” byli jego współtwórcy – wicedyrektor muzeum Paweł Ukielski, poseł PO Paweł Kowal oraz muzealnik i była podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lena Dąbkowska.

Posłuchaj rozmowy | 20-lecie działalności Muzeum Powstania Warszawskiego | Poranek RDC

– Mieliśmy ambicje, żeby przyszło dużo ludzi, żeby przyszło najmłodsze pokolenie, ale szczerze mówiąc zabiegaliśmy też o względy Powstańców. Podejście muzealników, takich tradycyjnych, trzeba było trochę zweryfikować. To też była bardzo trudna grupa i z nią właściwie do końca było ciężko, bo uważali, że my robimy trochę Disneyland, a nie prawdziwe muzeum – mówił poseł PO Paweł Kowal.

Muzealnik i polityk Lena Dąbkowska wspominała intencje, które przyświecały twórcom.

– Powstańcom zadaliśmy to pytanie, a oni nam odpowiedzieli – dla kogo jest to muzeum. I oni od razu automatycznie odpowiedzieli: „nie budujcie dla nas, tylko budujcie dla przyszłych pokoleń” – dodała.

Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski podkreślał w Polskim Radiu RDC, że to była rewolucja jeśli chodzi o sposób opowiadania historii.

– Po co w ogóle chcemy stworzyć to muzeum? Nasza odpowiedź była taka, że nie po to, aby pokazać trochę eksponatów - właśnie tak, jakby jednak chcieli muzealnicy - tylko po to, żeby opowiedzieć historię. I to był ten przełom, że to miała być ekspozycja narracyjna, opowiadająca według pewnego scenariusza tę historię – mówił.

Ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego ukazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej.

Przez dwadzieścia lat funkcjonowania odwiedziło je ponad 10 mln osób.

