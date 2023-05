Mieszkańcy Ochoty chcą konsultacji ws. Skry. Ponad 5 tysięcy podpisów pod petycją Przemysław Paczkowski 22.05.2023 20:33 Mieszkańcy Ochoty chcą konsultacji ws. rewitalizacji Skry. Społecznicy złożyli w tej sprawie petycję do Prezydenta Warszawy. Podpisało się pod nią ponad 5 tysięcy osób.

Mieszkańcy Ochoty chcą konsultacje ws. modernizacji Skry (autor: UM Warszawa)

To odpowiedź na przedstawioną przez miasto koncepcję modernizacji terenów przy Wawelskiej. Ratusz zapowiedział również budowę hali widowisko-sportowej na około 6-7 tysięcy osób w tym miejscu.

- Nikt nie zapytał się mieszkańców czego oczekują od tego miejsca - mówi jedna z wnioskodawców w petycji, Maria Środoń. - To jest przeznaczenie większości terenu na sport wyczynowy. Pamiętajmy, że ta hala to nie jest jakaś mała sala gimnastyczna, tylko wielka hala większa od Torwaru. Dopchnięta do tej koncepcji kolanem. Jak słyszę, że miasto mówi, że to według starej koncepcji, to to jest po prostu kłamstwo - podkreśla.

- Oczekujemy dialogu z miastem - dodaje Środoń. - My byśmy chcieli, żeby Prezydent, zrobił krok w tył i powiedział, że będą konsultacje społeczne. Tak było na przykład dla Pola Mokotowskiego. Liczymy, że dojdziemy do jakiegoś kompromisu i że z tego wyjdzie naprawdę coś, co jest w tej chwili proponowane - wyjaśnia.

Tereny Skry zostały przejęte przez miasto w 2021 roku. Warszawa zapowiedziała do 2025 roku budowę w tym miejscu m.in. stadionu lekkoatletycznego, boiska do rugby, strefę rzutów oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

