Lodowisko pod PKiN otwarte. Ślizgawki w tym roku będą działy krócej Adrian Pieczka 01.12.2022 14:50 Dziś ruszyło bezpłatne lodowisko pod Pałacem Kultury i Nauki. Część miejskich ślizgawek, m.in. na Targówku już działa, pozostałe będą uruchamiane w grudniu. W sumie będzie ich w tym roku 12.

Lodowiska w Warszawie już otwarte (autor: Aktywna Warszawa/Facebook)

- Najbardziej spektakularne jest to na rynku Starego Miasta - ocenia wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska. - W ubiegłym roku 38 tysięcy osób odwiedziło rynek Starego Miasta. Drugie lodowisko, które cieszy się ogromną popularnością to Stegny. W sezonie zimowym ponad 100 tysięcy użytkowników. I olbrzymia popularność to lodowisko przy Pałacu Kultury, dziesiątki tysięcy użytkowników - dodaje.

Z powodu wysokich cen energii, lodowiska będą działać krócej.

- Będą otwierane nieco później. Zamiast o godzinie 10, kiedy użytkowników jest niewiele, a prąd już się zużywany, będziemy otwierali od godziny 13. Godziny wieczorne pozostaną bez zmian, więc zwykle do 20 - tłumaczy.

Wejście na lodowiska w Ursusie, Wesołej i Śródmieściu jest bezpłatne.

W pozostałych dzielnicach ceny biletu normalnego wahają się od 9 do 20 zł, a ulgowego od 6 do 13 zł.

