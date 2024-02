Pół kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Para z Ochoty z zarzutami RDC 06.02.2024 08:53 Ponad pół kilograma narkotyków ukryła w aucie i mieszkaniu para z warszawskiej Ochoty. Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę i jego 26-letnią partnerkę podczas kontroli drogowej. Para usłyszała zarzuty. Okazało się też, że mężczyzna kierował autem bez uprawnień. Został tymczasowo aresztowany.

Narkotyki na Ochocie (autor: KRP III)

Tymczasowy areszt i zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków – tak zakończyła się kontrola drogowa przeprowadzona przez policjantów z Ochoty.

– W ostatnim czasie uwagę ochockich wywiadowców zwrócił kierujący osobowym BMW. Po krótkiej obserwacji policjanci przystąpili do działania. W pojeździe, oprócz 27-latka znajdowała się jego 26-letnia partnerka. Oboje byli bardzo poddenerwowani, co wzbudziło podejrzenia stróżów prawa. Okazało się, że kierowcy zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami – mówi Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej Policji.

Gdy funkcjonariusze zatrzymali ich auto do kontroli, prawda wyszła na jaw.

– Sprawdzenie wnętrza pojazdu zakończyło zabezpieczeniem blisko 300 gramów różnego rodzaju narkotyków, m.in. marihuany i mefedronu. Mundurowi udali się również do mieszkania zatrzymanej pary przy ulicy Rakuszanki. Funkcjonariusze znaleźli w lokalu blisko 250 gramów różnego rodzaju narkotyków – podaje policjantka.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie oboje usłyszeli zarzuty. 27-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. 26-latka usłyszała zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości narkotyków.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, stosując wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

