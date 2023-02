Koniec reklamozy? Warszawa przygotowuje strategię dla umieszczania reklam w mieście Adam Abramiuk 20.02.2023 07:04 Warszawa przygotowuje strategię dla umieszczania reklam w miejskich spółkach. Jak poinformował prezydent miasta Rafał Trzaskowski - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - trwają spotkania specjalistów i jednostek ratusza w tej sprawie.

Metro (autor: ZTM)

Chodzi o stworzenie ogólnych zasadach przetargowych, które ustalą, jak mają wyglądać informacje w przestrzeni miejskiej.

- Mam nadzieję, że stanie się to dosyć szybko. Dla mnie najważniejsze jest jedno, a mianowicie po pierwsze, żeby były jasne, przejrzyste reguły. Po drugie, żeby wszystko działo się właśnie przy użyciu tego typu przejrzystych przetargów i do tego, żeby to było oparte o jedną strategię, a nie, żeby każda ze spółek podejmowała tutaj decyzje bez ogólnych wytycznych - wskazał Rafał Trzaskowski.





Problem reklamozy pojawił się po tym, jak jedyny operator reklam w metrze - firma Stroer - zamontował duże wyświetlacze na ścianach stacji. Część zasłaniała nazwy stacji, inne przysłoniły mozaiki Wojciecha Fangora.

Spotkało to się z dużą krytyką m.in. aktywistów i Rzecznika Praw Obywatelskich. Audyt w Metrze Warszawskim zlecił prezydent Rafał Trzaskowski.

Czytaj też: Bramki ABC także dla dzieci. Mają ułatwić odprawę na lotnisku Chopina