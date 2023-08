Kolejne zmiany przy rondzie Sedlaczka. Od jutra zamknięty fragment Myśliwieckiej [MAPA] Natalia Rozbicka 03.08.2023 17:57 Drogowcy zamkną fragment Myśliwieckiej w Warszawie. Utrudnienia już od piątku. Robotnicy budujący wiadukty Trasy Łazienkowskiej, wykorzystają czas remontu ulicy Pięknej, by wykonać swoje prace na rondzie Sedlaczka. W niecały miesiąc odbudują wlot ulicy Myśliwieckiej na to skrzyżowanie.

Zamknięta Myśliwiecka (autor: RDC)

ZDM przystąpił do remontu ulicy Pięknej. Organizacja ruchu wprowadzona na czas tych prac spowoduje znaczne ograniczenie ilości pojazdów na ulicach Pięknej, Myśliwieckiej i Górnośląskiej. Wykorzystają to budowniczowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. To dla nich najlepszy moment na zamknięcie Myśliwieckiej - informuje stołeczny ratusz.

- Ulica zostanie zamknięta na odcinku od ronda Sedlaczka do ulicy Hoene-Wrońskiego w piątek 4 sierpnia. Utrzymany będzie przejazd na wprost, przez rondo Stanisława Sedlaczka, pomiędzy ulicą Rozbrat a południowym odcinkiem ulicy Myśliwieckiej - wyjaśnia Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.





Utrzymany będzie przejazd pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej.

- Nadal obowiązywał będzie tu ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Taka organizacja ruchu potrwa do końca wakacji - wskazuje.



Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. Alternatywnie kierowcy mogą skorzystać z ulic Rozbrat i Książęcej i Alej Ujazdowskich. Do Pięknej będzie można dojechać ulicami Rozbrat, Górnośląską i Hoene-Wrońskiego.

Piesi nadal będą mogli przejść pod wiaduktami i przez Myśliwiecką.

