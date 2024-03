Kierowcy pojechali przebudowanym wiaduktem nad Globusową. „To dobra zmiana” Miłosz Kuter 04.03.2024 16:06 Dziś o świcie pierwsi kierowcy pojechali całkowicie przebudowanym wiaduktem nad ul. Globusową we Włochach. Dotychczas jedynie „łatany” obiekt doczekał się nowej konstrukcji nośnej oraz płyty. Przy okazji modernizacji drogowcy zabezpieczyli również teren pod przyszłą drogę dla rowerów wzdłuż ulic Świerszcza i Potrzebnej.

3 Kierowcy pojechali przwbudowanym wiaduktem nad Globusową. „To dobra zmiana” (autor: UM Warszawa)

Wiadukt nad ul. Globusową w Warszawie otwarty po przebudowie. Nowe przejście nad ruchliwą trasą nie straszy już wyglądem i jest bardziej dostępne dla mieszkańców dzielnicy Włochy.

To dobra zmiana - przyznają.



- Ten remont to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa - mówi miejski radny Tomasz Żyłka. - To jest newralgiczne miejsce, bardzo dobrze, że zostało to wyremontowane. Trochę to trwało, ale wiadomo, że są godziny, w których tutaj są ogromne korki. To ważne dla bezpieczeństwa. To samo było np. z wiaduktami Trasy Łazienkowskiej. One cały czas służyły, ten wiadukt też służył, ale zaraz mogło się okazać, że coś komuś, nie daj Boże, spadnie na głowę - tłumaczy.

Remont wiaduktu trwał ponad rok. W związku z otwarciem przywrócone zostały w tym rejonie trasy podstawowe linii: 127, 194, 228 oraz nocna N85.

Inwestycja w ciągu ul. Świerszcza polegała na wymianie płyty pomostu i kładki dla pieszych. Wiadukt doczekał się także solidnych podpór. Nowa i w dodatku zespolona (belki stalowe ze współpracująca żelbetową płytą pomostu) jest także konstrukcja nośna.

Wiadukt został wyposażony również w tzw. płyty przejściowe, które zmniejszą obciążenie konstrukcji. Zapewni to dłuższą żywotność obiektu. Zlikwidowany został również zielony pas nad wiaduktem – jeden z głównych czynników degradacyjnych wiaduktu. W tym miejscu pojawią się donice z zielenią.

Bezpieczniej dla pieszych

Rozpoczęły się również przygotowania do budowy nowego chodnika na ul. Świerszcza w bliskim sąsiedztwie wiaduktu nad Globusową. Będzie on gotowy jeszcze w tym roku. Nowy ciąg pieszy powstanie na 540-metrowym odcinku między ul. Rybnicką i ul. Traktorzystów (skrzyżowanie z al. 4 czerwca 1989 r.). W ramach inwestycji wybudowane zostanie także przejście dla pieszych – w okolicach wiaduktu kolejowego. ZDM zakończył już zbieranie ofert. Prace ruszą po rozstrzygnięciu przetargu – na budowę nowego chodnika przeznaczone zostanie aż 400 tys. zł mniej niż zakładano, czyli 1,8 mln zł (zamiast 2,2 mln zł).

– W Warszawie realizujemy sporo inwestycji, które są istotne dla mieszkanek i mieszkańców ze względu nie tylko na poprawę wygody w poruszaniu się po ulicach, ale również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. W samych tylko Włochach doświetliliśmy aż 100 przejść dla pieszych i sukcesywnie wymieniamy oświetlenie uliczne instalując LED-owe, energooszczędne oprawy SAVA. Jest ich już 2500 w tej dzielnicy – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Dlaczego przebudowa, a nie zwykły remont?

Przed przebudową wiadukt przy ul. Globusowej był w opłakanym stanie. Przyczyniły się do tego czas i intensywne użytkowanie. Wpływ na stan konstrukcji miały także uszkodzenia mechaniczne spowodowane przejazdami zbyt wysokich pojazdów pod wiaduktem. Z biegiem lat nie wytrzymało także uszczelnienie – przeciekająca woda konsekwentnie naruszała betonowo-stalową konstrukcję.

Wiadukt nie przechodził też żadnych gruntownych remontów. Ten blisko 60-letni obiekt (został oddany do użytku w pod koniec 1964 roku), był jedynie wzmacniany (w latach 1979, 1995 i 2001). W ostatnim czasie przed obiektem ustawiono dodatkowe podpory utrzymujące konstrukcję, ale nie zapewniające całkowitego bezpieczeństwa użytkownikom wiaduktu. Dlatego stołeczny Zarząd Dróg Miejskich podjął decyzję o jego całkowitej przebudowie.

Czytaj też: Utrudnienia w Wołominie. Zamknięto kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 634

Źródło: RDC/informacja prasowa Autor: Miłosz Kuter/PL