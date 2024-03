Utrudnienia w Wołominie. Zamknięto kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 634

W poniedziałek, 4 marca, zamknięty został odcinek drogi wojewódzkiej 634 od ul. Reja do al. Niepodległości w Wołominie. Objazd prowadzi al. Niepodległości i ul. Graniczną lub otwartym odcinkiem drogi wojewódzkiej do Legionów. Zamknięty pozostaje również odcinek od ul. Ręczajskiej w Kobyłce do ul. Legionów. Jest to pierwsza część całej przebudowy DW 634.