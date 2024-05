Koniec remontu peronów na stacji Warszawa Zachodnia. Kiedy wracają pociągi? Przemysław Paczkowski 29.05.2024 19:44 Ruch kolejowy wraca w pełni na stację Warszawa Zachodnia. Od 9 czerwca mają być dostępne dla pasażerów już wszystkie perony po przebudowie. Częstotliwość pociągów będzie zwiększona aż trzykrotnie.

Pociągi wracają na stację Warszawa Zachodnia. Kiedy otwarcie przebudowanych peronów? (autor: RDC)

Koniec remontu peronów na stacji Warszawa Zachodnia. Jak przekazała spółka PKP PLK, od 9 czerwca ma wrócić w tym miejscu w pełni ruch kolejowy - zarówno regionalny, jak i ogólnopolski. Oddane do użytku zostaną perony nr 1, 2 oraz 3.

To ważna zmiana dla pasażerów komunikacji regionalnej.



- Od 9 czerwca tutaj - na Warszawie Zachodniej - dla pasażerów, dla przewoźników będą uruchomione trzy zmodernizowane perony. To jest bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla tych, którzy jeżdżą na wakacje, ale dla mieszkańców Mazowsza, Warszawy, którzy wsiadają w Koleje Mazowieckie, w SKM -kę - przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Pociągi trzy razy częściej

- Zwiększy się częstotliwość pociągów nawet trzykrotnie - mówił prezes PKP PLK Piotr Wyborski. - Z obu peronów będą odjeżdżać pociągi aglomeracyjne uruchamiane przez SKM-kę i przez Koleje Mazowieckie. Peronu pierwszego, który również będzie uruchomiony z jedną krawędzią od 9 czerwca, będzie korzystać w WKD-ka, która z powrotem wróci do Śródmieścia, do centrum Warszawy - wskazał.



Do dyspozycji pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej będzie jednak tylko jedna krawędź, ze względu na wciąż toczące się prace kolejarzy.

- Podróżni już nie będą musieli się na terenie Warszawy przesiadać do zastępczej komunikacji autobusowej czy zastępczej środków transportu, pociągi wrócą na Warszawę Zachodnią i dojadą do ścisłego centrum Warszawy - mówił rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.





Prace na peronie nr 1 mają potrwać do sierpnia.

- Wtedy pociągi WKD zwiększą swoją częstotliwość - mówił Kulesza. - W pierwszej fazie, po zakończeniu wszystkich prac w okolicy połowy sierpnia, przywrócimy dwutorowy ruch do stacji Warszawa Śródmieście WKD i tam częstotliwość kursowania pociągów na całym szlaku została przewidziana na co 15 minut - zapewnił.



Docelowy rozkład jazdy ma zostać opublikowany we wrześniu.

Większa punktualność

- Ta modernizacja była bardzo potrzebna - tłumaczył prezes PKP PLK. - Ta inwestycja dała nam zwiększenie przepustowości na stacji, na której przejeżdża dziennie najwięcej pociągów w skali całego kraju. Mamy szybsze prędkości, jeśli chodzi o dojazd do tej stacji. Mamy nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia odprawienie większej ilości pociągów, stąd też lepszą punktualność - dodał.



Trzy perony dołączą do reszty zmodernizowanych we wcześniejszych etapach. Udało się to zrobić przed planowanym terminem. To nie oznacza jednak, że prace na stacji Warszawa Zachodnia się zakończą. Kolejarze wciąż będą remontować tunel prowadzący na perony. Ma być gotowy do końca tego roku - teraz pasażerowie poruszają się specjalną kładką.

