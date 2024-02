Kasprzaka i Redutowa od jutra otwarte dla kierowców. Tramwaje możliwe jeszcze w lutym

Od jutra kierowcy pojadą nowymi jezdniami ulic Kasprzaka i Redutowej. To już końcowy etap przygotowań do uruchomienia nowej linii tramwajowej na Woli. — Na odcinku od ulicy Redutowej do Skierniewickiej skończą się utrudnienia dla kierowców. Na węźle łączącym Wolską, Kasprzaka i Redutową dostępne będą już wszystkie pasy ruchu — informuje Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich. Prawdopodobnie jeszcze w lutym pojadą też tramwaje.