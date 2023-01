Jeszcze w tym tygodniu wrócą do domu. Trwa sprzątanie po pożarze w bloku Nasielsku Cyryl Skiba 26.01.2023 12:48 Do domów wrócą prawdopodobnie już na weekend. Chodzi o mieszkańców bloku w Nasielsku, gdzie wczoraj doszło do tragicznego pożaru. W ogniu zginęła jedna osoba.

Pożar w bloku w Nasielsku (autor: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim)

Paliło się mieszkanie w budynku przy ulicy Sportowej.

- Budynek trzeba doprowadzić do porządku. Nie ma na szczęście uszkodzonej konstrukcji - wyjaśnia kierownik gminnego wydziału zarządzania kryzysowego Andrzej Krzyczkowski. - Do zakwaterowania została nam jedna rodzina. Pozostałe rodziny same sobie znalazły miejsce. Wczoraj wykupiliśmy posiłki, trwają prace, są tam elektrycy z administracji domów. Są tam też panowie, którzy sprzątają. Najgorzej jest w korytarzach i w tym jednym mieszkaniu, w którym pożar wybuchł. Przewietrzy się, bo teraz jeszcze spaliny czuć - mówi.

Dwadzieścia kilka osób znalazło sobie tymczasowe zakwaterowanie we własnym zakresie. Przyczynę pożaru wyjaśnia policja i prokuratura.

