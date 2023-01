Jest plan na Plac Zawiszy. Warszawscy radni uchwalili trzy nowe plany zagospodarowania Mariusz Niedźwiecki 13.01.2023 10:47 Radni Warszawy na czwartkowej sesji uchwalili w sumie trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: rejonu Parku Kaskada – część A na Marymoncie; rejonu Placu Zawiszy na Ochocie oraz dla działki ewidencyjnej na Rakowcu.

Rada Warszawy (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Plan rejonu Placu Zawiszy dotyczy kluczowego dla kierowców w Warszawie skrzyżowania. Plac domyka centrum miasta i stanowi symboliczną bramę. Ma tu powstać nowy odcinek południowej jezdni Alej Jerozolimskich. Zmieni się także końcowy przebieg ulicy Grójeckiej, która połączy się z nową jezdnią Jerozolimskich. Uwolni to ok. hektara gruntu, który teraz zajęty jest przez asfalt i beton. Powstanie zielona przestrzeń z parkiem dla mieszkańców. Plan dopuszcza za to budowę przy placu Zawiszy wieżowca do 130 metrów. To ukłon w kierunku dewelopera, który ma takie plany. Przeciwko tej inwestycji protestują za to mieszkańcy i aktywiści.

Plan dla Parku Kaskada na Marymoncie pozwoli z kolei na modernizację tego terenu zielonego i - jak mówią urzędnicy - lepszą ochronę Skarpy Warszawskiej.

Większość decyzji inwestycyjnych w Warszawie urzędnicy wydają już na podstawie planów miejscowych. Zapisane w nich szczegółowe ustalenia zapewniają bardziej zrównoważony i harmonijny rozwój miasta. Dzięki szczegółowym planom zagospodarowania mieszkańcy wiedzą, gdzie ma powstać szkoła czy park, jak zostaną rozbudowane czy przebudowane drogi.

Czytaj też: Emanuel Ringelblum uhonorowany tablicą w Warszawie