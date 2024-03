Jemioła zagraża drzewom w Warszawie. „Może zakończyć się nawet uschnięciem” Adrian Pieczka 26.03.2024 06:23 Drzewom w Warszawie grozi uschnięcie. To ze względu na zwiększoną ilość jemioły. Niektóre drzewa są niemal całkowicie zarośnięte - zaalarmowała nas przez formularz „ZGŁOŚ TEMAT” jedna z mieszkanek stolicy.

4 Jemioła zagraża drzewom w Warszawie (autor: RDC)

Jemioła zagraża drzewom w Warszawie. Pasożytniczą roślinę można znaleźć w wielu punktach miasta. Jak przekonują eksperci, to dla roślin niebezpieczne, bo pasożyt może doprowadzić nawet do obumarcia drzewa.

- Wyraźnie widać wzrost występowania jemioły w Warszawie - mówi dyrektor Instytutu Nauk Leśnych dr hab. Roman Wójcik. - Szczególnie na topolach jest tej jemioły dużo więcej niż było wcześniej. Ostatnie 7-8 lat to jest wręcz ekspansja jemioły. Ona potrafi zaatakować całe drzewa do tego stopnia, że łamią się gałęzie i wręcz całe konary, a w takich przypadkach ekstremalnych dochodzi do zamierania drzew. Suche drzewa po prostu łamią się, spadają na drogę, spadają na przechodniów i stanowią bardzo duże zagrożenie - wyjaśnia.



Jak poinformowała nas rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska, pasożyta trzeba z drzewa systematycznie usuwać.

- Problem pojawia się wtedy, gdy jemioły na drzewie pojawia się więcej. Wówczas ubytek wody i substancji odżywczych jest dla drzewa zbyt duży, co prowadzi do jego stopniowego osłabienia, a w konsekwencji może zakończyć się nawet uschnięciem - tłumaczy.



Jemioły z drzew usuwane są nowoczesną metodą, która nie wymaga wycinania całych gałęzi, a jedynie pasożyta wraz z odpowiednim zabezpieczeniem miejsc wycięcia.

