Jak „Sen o Warszawie” stał się hymnem kibiców Legii? M. Sierocki o M. Gaszyńskim RDC 15.01.2023 12:20 To mistrz dla wielu pokoleń - mówi o Marku Gaszyńskim dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Dziennikarz Polskiego Radia, były prezes RDC i autor tekstów ponad 150 piosenek, w tym "Snu o Warszawie", który stał się hymnem kibiców Legii, zmarł dziś nad ranem. Miał 83 lata.

Rękopis "Snu o Warszawie"/Marek Gaszyński (autor: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu/PAP/Leszek Szymański)

- Mistrz dla wielu pokoleń. Dla mnie był takim mistrzem, bo ja w wieku kilkunastu lat zacząłem słuchać audycji Marka Gaszyńskiego. Potem go poznałem, wiele się od niego nauczyłem, bo prezentował na prawdę znakomitą muzykę przez lata na antenie Polskiego Radia. Dzisiaj łatwo zdobyć muzykę z internetu, kiedyś trzeba było mieć płyty. Marek te płyty miał, potrafił o nich opowiadać. Był też ekspertem w "Wielkiej grze", prezenterem telewizyjnym, prowadził koncerty na festiwalach - mówi o Marku Gaszyńskim dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.

- Znamy go też jako autora wielu wspaniałych piosenek. Wystarczy wymienić "Nie zadzieraj nosa" Czerwonych Gitar czy wielkiej przeboje Czesława Niemena: "Klęcząc przed Tobą" czy "Sen o Warszawie", który jest takich nieoficjalnym hymnem kibiców "Legii Warszawa" - dodaje.



- Myślę, że to jest fenomen. Pomysłodawcą tego, żeby kibice Legii śpiewali "Sen o Warszawie", był nieżyjący już Wiesław Giler, wydawca tygodnika "Nasza Legia". Kiedy powiedział mi o tym, powiedziałem "Wiesiu, to jest trudny utwór. Tam śpiewa się i nisko i wysoko, ta skala jest dosyć duża". I pamiętam, jak Wiesiek kopiował na kserokopiarce tekst "Snu o Warszawie" i roznosiliśmy go, kładliśmy na siedzenia, na ławki. Całe szczęście tak się stało, że po kilku meczach cały stadion zaczął śpiewać "Sen o Warszawie" i tak jest do dziś - opowiada dziennikarz.



Utwory do tekstów Gaszyńskiego śpiewali także inni popularni wykonawcy m.in. Czerwone Gitary ("Nie zadzieraj nosa", "Szukam tamtej wiosny"), Wojciech Gąssowski ("Gdzie się podziały tamte prywatki"), Breakout ("Wołanie przez Dunajec"), Gang Marcela ("Ojciec żył, tak jak chciał") i Halina Frąckowiak ("Za mną nie oglądaj się"). W sumie Gaszyński napisał teksty do ponad 150 piosenek.

Czytaj też: "Człowiek, jakich jest niewielu". Zmarł Marek Gaszyński, dziennikarz, autor m.in. "Snu o Warszawie"