"Człowiek, jakich jest niewielu". Zmarł Marek Gaszyński, dziennikarz, autor m.in. "Snu o Warszawie" RDC 15.01.2023 09:18 Zmarł dziennikarz Polskiego Radia Marek Gaszyński. Informację przekazała jego żona Anna. Marek Gaszyński był także autorem tekstów ponad 150 piosenek (m.in. "Nie zadzieraj nosa", "Sen o Warszawie", "Ojciec żył tak jak chciał" czy "Gdzie się podziały tamte prywatki"), książek o tematyce muzycznej oraz znawcą historii polskiej muzyki rozrywkowej. Miał 83 lata.

Marek Gaszyński (autor: RDC)

"Mimo troskliwej opieki zmarł dzisiaj w szpitalu o godz. 4.30 Marek Gaszyński. Przegrał walkę z chorobą. Kochał muzykę, kochał życie i towarzystwo przyjaciół. Zmarł wspaniały człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polskiemu Radiu" – napisała Anna Gaszyńska.

Marek Gaszyński urodził się 14 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dziennikarz zaczynał w Rozgłośni Harcerskiej, z którą był związany od 1958 do 1962 r. Później rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Przygotowywał audycje muzyczne, był również autorem artykułów poświęconych tej tematyce w prasie codziennej i muzycznej.

Autor wielu utworów

W 1964 r. zaczął tworzyć teksty piosenek. Jako pierwszy wymienia się utwór "Czy wiesz", do muzyki Czesława Niemena. Gaszyński był również autorem tekstu jednej z najbardziej znanych piosenek artysty – "Sen o Warszawie", obecnie nieoficjalnego hymnu kibiców Legii Warszawa.

Utwory do tekstów Gaszyńskiego śpiewali także inni popularni wykonawcy m.in. Czerwone Gitary ("Nie zadzieraj nosa", "Szukam tamtej wiosny"), Wojciech Gąssowski ("Gdzie się podziały tamte prywatki"), Breakout ("Wołanie przez Dunajec"), Gang Marcela ("Ojciec żył, tak jak chciał") i Halina Frąckowiak ("Za mną nie oglądaj się"). W sumie Gaszyński napisał teksty do ponad 150 piosenek.

"Człowiek, jakich jest niewielu"

Utwory z jego tekstami wydano na płytach "Marek Gaszyński przedstawia swoje przeboje" (1993) i "40 lat z Polskim Radiem i piosenką" (2003).

- Wspaniała postać, po prostu człowiek, jakich jest niewielu. To, że napisał wiele tekstów, to wszyscy wiedzą, ale ważne jest to, jaki był i co wnosił, kiedy pojawiał się w jakimś towarzystwie. Jego piosenki, że tak powiem, chodzą i będą chodziły. Są to na prawdę fajne teksty, jego największym sukcesem było to, że cała Warszawa zna i kocha piosenkę, którą śpiewają nie tylko kibice Legii - przebój Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Myślę, że to jest taka najpiękniejsza rzecz, jaka mu się zdarzyła - wspomina Gaszyńskiego dyrektor muzyczny RDC Roman Rogowiecki.

Wiele wspomnień związanych z Markiem Gaszyńskim ma też prezes RDC Tadeusz Deszkiewicz.

- Odeszła cała moja radiowa młodość. Ostatni dziennikarz, który mnie fascynował, kiedy zaczynałem swoją przygodę z radiem. Witek Pograniczny, Ryszard Wolański, Andrzej Jaroszewski, no i teraz Marek Gaszyński. Ja radia zacząłem słuchać, słuchając na falach krótkich rozgłośni harcerskiej. To było okno na świat i głos Marka Gaszyńskiego nierozłącznie kojarzy się właśnie z tym okresem - mówi.

- Potem, kiedy zacząłem już pracować w radiu, od początku byłem w kontakcie właśnie z Markiem Gaszyńskim, wymienialiśmy poglądy i uczyłem się od niego. Człowiek niezwykle wszechstronny, bo nie tylko dziennikarz, ale i poeta. Człowiek, który interesował się wszystkim, co go otacza. Był chodzącą encyklopedią muzyki warszawskiej - wspomina prezes RDC.

"Sympatyczny i życzliwy człowiek"

- Marek Gaszyński zadzwonił do mnie kilkanaście lat temu i mówi: "Słuchaj, na Twoją cześć napisałem książkę. "Pan Tadeusz. Historia jazzu trzynastozgłoskowcem". No i przy najbliższej okazji wręczył mi egzemplarz tej książki z dedykacją specjalnie dla mnie. Bardzo się lubiliśmy. Przyznam szczerze, że trudno mi zebrać myśli. Mam dużo wspomnień związanych z Markiem, bo go bardzo lubiłem. Był niezwykle sympatycznym i życzliwym człowiekiem. Takim go zapamiętam - dodaje Tadeusz Deszkiewicz.

- Kiedy kilka dni temu dowiedziałem się, że wylądował w szpitalu, myślałem, że to będzie krótki pobyt. Wiedziałem, że choruje, ale myślałem, że jednak wyjdzie. No i nie spodziewałem się tak szybko tej informacji, która dzisiaj do nas dotarła. Będę wspominał Marka najcieplej, jak potrafię - mówi.

Prezes RDC

Od 2006 do 2007 r. Gaszyński sprawował funkcję prezesa Radia dla Ciebie. Rok później opublikowano jego napisany trzynastozgłoskowcem utwór poetycki "Pan Tadeusz Jazz, czyli krajobraz po bitwie. Historia polskiego jazzu z lat 1945–1959 w sześciu księgach wierszem".

W 2011 r. wydany został jego debiut powieściowy "Teoria zbrodni uprawnionej". Jest również autorem innych publikacji takich, jak "Muzyka, którą lubię", "Zagadki – muzyka rozrywkowa" i "Cudowne lata. Moja historia rock and rolla w Polsce".

Działalność Gaszyńskiego nagrodzono kilkoma odznaczeniami. W 2005 r. został uhonorowany brązowym, w 2013 r. – srebrnym, a w 2020 r. – złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Arti". W 2015 r. za "wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia" odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

