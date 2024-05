Oddaj krew z Pileckim! W piątek wyjątkowa akcja krwiodawstwa w Warszawie RDC 23.05.2024 05:49 Instytut Pileckiego wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Warszawie organizuje zbiórkę krwi. Już 24 maja, w przeddzień 76. rocznicy śmierci Witolda Pileckiego, będzie można wziąć udział z zbiórce, posłuchać gawędy o mniej znanym obliczu rotmistrza, a także „zebrać” owoce, który rosły w ogrodzie Pileckich. Krwiobus ustawiony zostanie w pobliżu domu Bez Kantów na Krakowskim Przedmieściu. Skorzystać z niego będzie można od 9.00 do 16.00.

Akcja krwiodawstwa w przeddzień 76. rocznicy śmierci Witolda Pileckiego (autor: Instytut Pileckiego)

Społecznik, rolnik, rysownik i poeta – Witold Pilecki niewątpliwie był człowiekiem wielu talentów. Rocznica jego śmierci, a zarazem Międzynarodowy Dzień Pamięci Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, to idealna okazja do tego, aby przyjrzeć się rotmistrzowi z nieco innej perspektywy: jako człowiekowi z krwi i kości.

A że krwią (podobnie jak wiedzą) można się podzielić, Instytut Pileckiego zaprasza do akcji, która wymaga zarówno krzepkiego umysłu, jak i… prawidłowej krzepliwości!

24 maja, w przeddzień 76. rocznicy śmierci Witolda Pileckiego, będzie można wziąć udział z zbiórce krwi, posłuchać gawędy o mniej znanym obliczu rotmistrza, a także „zebrać” owoce, który rosły w ogrodzie Pileckich: gruszki, czarne bzy czy czeremchy.

Wyraz szacunku i hołdu

Parlament Europejski ustanowił Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem jako „wyraz szacunku i hołdu dla wszystkich tych, którzy walcząc z tyranią, wykazali bohaterstwo i prawdziwą miłość do ludzkości”.

Święto obchodzone jest 25 maja – właśnie tego dnia (25 maja 1948 roku), po dwunastu miesiącach brutalnych tortur i pokazowym procesie, w wyniku którego orzeczono karę śmierci, Witold Pilecki został zamordowany w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

— Przyglądając się życiu Witolda Pileckiego, temu znanemu i mniej znanemu, widać, że pragną on czynić świat wokół siebie lepszym. Rozumiał znaczenie ofiary i poświęcenia. Nauczył się, że czynienie dobra zawsze kosztuje. W jego bogatym życiorysie nasz Instytut odnajduje i przypomina nie tylko konkretne inspirujące historie, ale staramy się je łączyć z zaproszeniem do działania. Działania jak Pilecki. Z szacunkiem i wrażliwością wobec innych. Dla dobra wspólnego. Solidarnie. Stąd nasza dzisiejsza akcja — mówi Wojciech Kozłowski, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego.

Najbardziej niezwykły rozdział życia patrona tej Instytucji stanowi ochotnicza misja do Auschwitz-Birkenau, podczas której organizował więzienny ruch oporu, a także informował świat o tym, co tak naprawdę dzieje się na za drutami obozu.

Mobilna zbiórka krwi

Podążając za ideą ofiarności i pomocy drugiemu człowiekowi, Instytut Pileckiego wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Warszawie upamiętnią rotmistrza poprzez aktywną pomoc potrzebującym.

24 maja, od 9.00 do 16.00, w pobliżu domu Bez Kantów na Krakowskim Przedmieściu (na placu przed Kościołem Sióstr Wizytek) ustawiony będzie specjalny krwiobus. Mobilnej zbiórce krwi towarzyszyć będą działania o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, dedykowane uczniom, studentom i wszystkim, którzy interesują się postacią Witolda Pileckiego: pokazy materiałów filmowych, a także prelekcja Aleksandry Kaiper-Miszułowicz, autorki wystawy stałej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Zainteresowani pogłębianiem wiedzy na własną rękę mogą skorzystać z 40% zniżki na wszystkie publikacje Instytutu Pileckiego (wraz z talonem na 50% upust, który można zrealizować podczas trwających w tym czasie Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki). Z kolei każdy „ochotnik” do oddania krwi będzie mógł spróbować świeżo wyciśniętych soków, a także kawy czy jaśminowej herbaty. Ale to nie wszystko, bo czekają go „zbiory” owoców, kwiatów i ziół, jakie rosły na terenie rodzinnego majątku Pileckich w Sukurczach.

Jednocześnie przez cały czas trwania akcji, w specjalnie stworzonej strefie gier w galerii DeBeKa, miłośnicy planszówek będą mogli spróbować swoich sił w grach historycznych przygotowanych przez instytut, takich jak „Konspiracja” lub „Dom Turka”.

Swój udział w akcji zapowiedziały osoby ze świata kultury i sportu, a także wojskowi i młodzież.

