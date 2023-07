Nowatorskie operacje w Instytucie Matki i Dziecka. „To przełom w medycynie”

To przyszłość służby zdrowia i chirurgii – gogle wirtualnej rzeczywistości wykorzystano przy nowatorskich operacjach w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do tej pory wykonano tylko cztery takie zabiegi. Przeprowadził je doktor Krzysztof Bronowicki. – Możemy odnieść się do tych, struktur, które potencjalnie nie widzimy w człowieku – mówi lekarz.