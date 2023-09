Inaczej na skrzyżowaniu al. Witosa i ul. Sobieskiego. Kolejne utrudnienia przez budowę tramwaju do Wilanowa RDC 18.09.2023 06:11 W związku z kolejnym etapem budowy nowej linii tramwajowej do Wilanowa od poniedziałku, 18 września, u zbiegu alei Witosa i ulicy Jana III Sobieskiego zaczęła obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmieniła się liczba pasów i dopuszczone kierunki jazdy.

Zmiany w ruchu w związku z budową tramwaju do Wilanowa (autor: Tramwaj do Wilanowa)

Część prac przy budowie tramwaju do Wilanowa już za nami, a część dopiero przed. Tramwajarze zakończyli prace przy ciepłociągu na trasie tramwaju oraz przywrócili ruch na ulicy Puławskiej. Na ulicy Jana III Sobieskiego trwa układanie torowiska (wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi). W związku z postępem prac w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 17 na 18 września, zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Jana III Sobieskiego i alei Witosa.

Ulica Jana III Sobieskiego

Kierowcy jadący ulicą Jana III Sobieskiego z Wilanowa do Śródmieścia nie będą już przejeżdżali na drugą jezdnię za skrzyżowaniem z ulicami Limanowskiego i Mangalia. Od poniedziałku cały ruch będzie się obywał jedną nitką drogi. Do alei Witosa poprowadzą dwa pasy ruchu – jeden do jazdy prosto i drugi do skrętu w prawo w kierunku mostu Siekierkowskiego. Na łączniku pomiędzy jezdniami Witosa oraz za skrzyżowaniem kierowcy pojadą jednym pasem wyłącznie prosto – bez możliwości skrętu w lewo w aleję Sikorskiego.

W przeciwnym kierunku – do Wilanowa – przed skrzyżowaniem dostępne będą dwa pasy: jeden do jazdy prosto i drugi do skrętu w prawo. Na łączniku i za skrzyżowaniem kierowcy będą korzystali z jednego pasa ruchu.

Aleja Witosa

Dla podróżujących aleją Witosa od strony Czerniakowskiej dostępne będą trzy pasy – wszystkie do jazdy prosto na skrzyżowaniu z Sobieskiego. Objazd z alei Witosa do ulicy Jana III Sobieskiego poprowadzi ulicą Idzikowskiego. Na jezdni w przeciwnym kierunku – organizacja pozostanie bez zmian.

Piesi, rowerzyści i pasażerowie

Zamknięta zostanie zebra na ulicy Jana III Sobieskiego od strony Limanowskiego i Mangalii. Piesi i rowerzyści będą kierowani do przejść i przejazdów po drugiej stronie ulicy. Wzdłuż czynnej jezdni Jana III Sobieskiego – pomiędzy ulicą Limanowskiego a aleją Witosa – rowerzyści będą kierowani na sąsiedni chodnik.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Stegny 01 i GUS 08. Za to uruchomione zostaną przystanki Tor Stegny 51 (w zatoce przystankowej na ulicy Jana III Sobieskiego) oraz Tor Stegny 52 (około 25 metrów za dotychczasowym przystankiem w kierunku ulicy Idzikowskiego).Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca listopada.

