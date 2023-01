Grypa na Mazowszu. W aptekach brak leków, więc sprzedaje się zamienniki Przemysław Paczkowski 04.01.2023 13:06 Długie kolejki do aptek w Warszawie z powodu wzrostu zakażeń grypą i wirusem RSV. Nie pomaga też wciąż obecny koronawirus. W związku z tym stołeczne apteki mają problemy z dostępnością leków, dlatego wydają ich zamienniki.

Gdzie kupić leki na grypę w Warszawie? (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

– W tym roku fala grypy przyszła wcześniej – mówi wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków. – To zainteresowanie jest. Wielu pacjentów dostrzega u siebie objawy grypowe czy grypopodobne i idzie do apteki, aby zakupić leki. W tej chwili mamy nietypową sytuację, ponieważ wskaźnik zachorowań jest bardzo wysoki. Problemem jest też to, że te zachorowania przyszły bardzo wcześnie. Zwykle bowiem spodziewaliśmy się ich na początku stycznia – przyznaje.

W okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. na terenie Mazowsza zgłoszono i zarejestrowano 173 273 zachorowania na grypę oraz podejrzenia zachorowań na grypę, tj. zachorowań grypopodobnych i ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych. Jest to o 110 991 przypadków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień 2021), kiedy zarejestrowano 62 282 przypadki zachorowań.

Z powodu grypy oraz podejrzeń zachorowania na grypę od 1 do 31 grudnia 2022 r. skierowano do szpitali na terenie województwa 398 osób.

Od 1 do 31 grudnia 2022 r. na terenie Warszawy zarejestrowano 41 271 przypadków. W analogicznym okresie w grudniu 2021 r. w Warszawie zarejestrowano 5 411 zachorowań.

Czytaj też: Grypa na Mazowszu. Kto najczęściej choruje?