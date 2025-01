Zarzuty dla mężczyzny, który groził Jerzemu Owsiakowi RDC 09.01.2025 13:39 71-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych związanych ze znieważeniem Jurka Owsiaka - powiedział w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Dodał, że mężczyzna przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania.

Mężczyzna, który groził Owsiakowi, usłyszał zarzut (autor: WOŚP)

Mężczyzna, który groził Owsiakowi, usłyszał zarzut - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Jak dodał prokurator, 71-latek przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania.

- Poinformował też, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika – dodał prok. Skiba.

To mieszkaniec Nowego Sącza. Sąd nie zastosował wobec niego żadnych środków zapobiegawczych ze względu na stan jego zdrowia. Nie stwierdzono, by był niepoczytalny. Jak mówił rzecznik, mężczyzna zapewne wróci dzisiaj do domu.

Groźby z bombą w tle

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych poinformował o groźbach kierowanych zarówno w jego kierunku, jak i fundacji. Podał, że groźby są "bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby". Dodał, że konkretne historie, numery telefonów i adresy mailowe przekazane zostały policji, a w Komendzie Stołecznej Policji fundacja złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

"Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami" – napisał.

W środę stołeczna policja zatrzymała w woj. małopolskim mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem szefa fundacji WOŚP Jerzego Owsiaka.

