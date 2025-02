Kałuże, błotnista breja i ogromne dziury. Mieszkańcy ul. Elfów: ta droga to tragedia Przemysław Paczkowski 07.02.2025 09:03 Mieszkańcy ulicy Elfów na warszawskiej Białołęce od ponad roku domagają się budowy utwardzonej ulicy. Piesi toną w błocie, a zawieszenia samochodów ulegają zniszczeniu. Jak się dowiedzieliśmy, jeden z odcinków ma zostać wybudowany jeszcze w tym roku. — Ta droga to jest naprawdę tragedia — powiedziała jedna z mieszkanek.

4 Ulica Elfów na Białołęce (autor: RDC)

Kałuże, błotnista breja i ogromne dziury — to obraz jednego z osiedli na warszawskiej Białołęce. Mieszkańcy ulicy Elfów od ponad roku domagają się budowy utwardzonej ulicy. Przy obecnej, gruntowej nie da się ich zdaniem egzystować.

Piesi toną w błocie, a zawieszenia samochodów się niszczą. Kilku mieszkańców z bezradności ułożyło prowizoryczne przejście do przystanku z drewnianych palet.

Mieszkańcy podkreślają, że sytuacja jest dramatyczna.

— Ta droga to jest naprawdę tragedia. Jak ja idę do pracy, to wręcz się wstydzę, bo mam całe buty zabłocone — powiedziała jedna z mieszkanek.

Kiedy powstanie droga?

Zapytaliśmy urząd dzielnicy, kiedy mieszkańcy będą mogli komfortowo korzystać z ulicy Elfów. Jak przekazała nam rzeczniczka Białołęki, jeden z odcinków ma zostać wybudowany jeszcze w tym roku. Chodzi o fragment od ulicy Echa Leśne do ulicy Zbyszka z Bogdańca.

— Drogę na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 Ustawy o drogach publicznych wybuduje firma Rynscy Development, która ze względu na okres zimowy planuje rozpoczęcie robót po 31 marca. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec tego roku — poinformowała Katarzyna Wiejowska.

Drugi odcinek ulicy Elfów jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej do decyzji ZRiD. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę 2026 roku.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/DJ