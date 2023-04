Dziś wyniki rekrutacji do przedszkoli i pierwszej klasy SP w Warszawie Natalia Rozbicka 26.04.2023 08:52 Ważna data dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w Warszawie. Dziś mają być ogłoszone wyniki rekrutacji do przedszkoli i pierwszej klasy w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Wyniki rekrutacji do przedszkoli i pierwszerj klasy SP w Warszawie (autor: pixabay)

Dziś wyniki rekrutacji do przedszkoli i pierwszej klasy szkół podstawowych w stolicy. Z informacji z urzędu miasta, że listy będą opublikowane o godzinie 13:00.

Kolejny krokiem będzie potwierdzenie chęci zapisania dziecka do przedszkola do której zostało zakwalifikowane. Czas na to będzie do 5 maja.. Trzy dni później udostępnione będą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice będą mieli trzy dni od ogłoszenia wyników na wnioskowanie o uzasadnienie odmowy przyjęcia, później mogą złożyć też odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

Następnie, w połowie czerwca w systemie umieszczony będzie wykaz wolnych miejsc. Do 20 czerwca potrwa rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Szczegóły TUTAJ.

