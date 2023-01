Dzielnice nie informują o wycinkach drzew. Stołeczny ratusz zorganizuje szkolenia Przemysław Paczkowski 25.01.2023 08:08 Będą szkolenia dla dzielnicowych urzędników. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, są dzielnice, które nie przestrzegają zarządzenia prezydenta Warszawy. Od 1 stycznia 2022 roku każde wycięte drzewo powinno być wprowadzone do miejskiego systemu mapowego.

Dzielnice nie informują o wycinkach drzew. Stołeczny ratusz zorganizuje szkolenia dla urzędników (autor: Ochocianie Sąsiedzi)

O ten problem w grudniu zeszłego roku pytaliśmy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

- To prawda, nie jest doskonale. Ja po pana pytanie na pewno to sprawdzę, ponieważ zależy nam na tym, żeby obywatele byli informowani wcześniej o każdej wycince - odpowiedział wówczas.





Okazuje się, że ratusz zorganizuje szkolenia dla dzielnicowych urzędników, jak wprowadzać drzewa do miejskiej aplikacji MoDrzew. Tak będzie m.in. w Wesołej.

- Otrzymaliśmy pismo z Biura Ochrony Środowiska. Takie szkolenia odbędą się jeszcze w tym roku - mówi rzeczniczka dzielnicy Wesoła Katarzyna Wasiak. - Do aplikacji MoDrzew wprowadzono nowe funkcje, które usprawnią pracę użytkowników. Chodzi tutaj między innymi o szybsze wprowadzenie dużej ilości drzew z jednego wniosku, co wcześniej nie było możliwe z uwagi na ograniczenia programu. Oznacza to, że system był niedoskonały i uniemożliwiał wprowadzenie większej ilości drzew z jednego wniosku - tłumaczy.





Problem z informacją o wycinkach pojawił się też na Ochocie i Pradze Północ.

