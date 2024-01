Jakie inwestycje w Warszawie zostaną oddane w 2024 roku? RDC 01.01.2024 14:15 Na 2024 rok planowane jest zakończenie kilku inwestycji w Warszawie. Chodzi między innymi o modernizację stacji Warszawa Zachodnia czy budowa mostu pieszo-rowerowego nad Wisłą. Ten rok to również zbliżająca się do końca budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Koniec oraz rozpoczęcie nowych inwestycji zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Dworzec Warszawa Zachodnia (autor: gov.pl)

2024 rok to głównie inwestycje związane z komunikacją publiczną

W 1 kwartale tego roku do użytku mają zostać oddane linie tramwajowe na Kasprzaka oraz częściowo do Wilanowa. Zakończyć ma się też modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Pasażerowie będą mogli skorzystać z przebudowanych peronów oraz odświeżonego wnętrza samego dworca. Ten rok to również dokończenie budowy drugiej linii metra. Stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin mają być gotowe w 2026 roku.

Na wiosnę mieszkańcy Warszawy mają przejść nowym mostem pieszo-rowerowym, który powstaje na wysokości ulic Karowej i Okrzei. Jesienią, według zapowiedzi stołecznego ratusza, pierwsi zwiedzający wejdą do nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przełom 2024 i 2025 roku to planowany termin oddania parkingu podziemnego na placu Powstańców. Do dyspozycji kierowców będzie ponad 400 miejsc postojowych.

W tym roku planowane jest również otwarcie zajezdni tramwajowej Annopol.

Planowane inwestycje Zarządu Dróg Miejskich

W przyszłym roku będą kontynuowane prace na placu Centralnym (część placu Defilad). "To pierwsza inwestycja nie leżąca bezpośrednio w pasie drogi. Na razie mamy do czynienia z potężnymi odkryciami archeologicznymi, które przeorganizowały harmonogram. Myślę, że na wiosnę, kiedy zakończą się badania archeologiczne, będziemy chcieli podzielić się nimi z mieszkańcami, czy to w formie wystawy czy ekspozycji w internecie" - mówi dyrektor ZDM, Łukasz Puchalski.

"W przyszłym roku będziemy przede wszystkim kontynuować te inwestycje, które już rozpoczęliśmy" - wskazał szef ZDM. W przyszłym roku powinna zakończyć się budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, zostaną oddane windy na placu Na Rozdrożu i zakończy się remont całego placu. "Kontynuowane będą prace na placu Centralnym. I po okresie prac archeologicznych, mam nadzieję, że będziemy szli już tylko do góry" - powiedział Puchalski.

"Będziemy chcieli przeprowadzić całą serię remontów nawierzchni jezdni, przede wszystkim Wisłostrady, która przez inne remonty i przebudowy nie była naprawiana a jej nawierzchnia jest zdegradowana. Będziemy kontynuować wymianę opraw oświetleniowych. Tygodniowo wymieniamy 600-800 opraw. Mamy ich jeszcze do wymiany ponad 30 tysięcy. Chcielibyśmy do końca przyszłego roku mieć wymienione wszystkie oprawy, oczywiście poza historycznymi na Starówce" - przekazał.

Podkreślił, że w 2024 roku zostanie rozpisany przetarg na system sterowania oświetleniem.

Największym nowym zadaniem jest przebudowa ulic: Złotej i Zgody

"Zabezpieczono na ten cel budżet w wysokości blisko 70 mln zł. Te ulice mają przejść transformację - od placu Pięciu Rogów i remontowanej właśnie Chmielnej dalej w kierunku ulicy Sienkiewicza i Świętokrzyskiej" - wyjaśnił dyrektor ZDM.

Według Puchalskiego, dla ZDM wyzywaniem będzie wdrożenie strefy czystego transportu. "My tego projektu nie przygotowywaliśmy ale to my jesteśmy wskazani jako podmiot do jego relacji" - wyjaśnił.

"Mamy dwa potężne projekty, które będą determinować zmiany w kolejnych latach. Kończy nam się w przyszłym roku umowa na obsługę strefy płatnego parkowania. Będziemy ogłaszać potężny przetarg na nowe parkometry, tak by w 2025 roku warszawiacy korzystali już z nowych rozwiązań jeśli chodzi o korzystanie ze strefy płatnego parkowania pod kątem technologicznym. Chcemy wprowadzić nowe formy płatności. Chcemy też w przyszłym roku ogłosić przetarg na obsługę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. To umowy na setki milionów złotych, bo to są umowy wieloletnie" - przekazał.

ZDM realizuje też duże zadanie polegające na remoncie wiaduktów mostu Poniatowskiego

"To zadanie wynikało z nałożonej decyzji Nadzoru Budowlanego. Będą te roboty kontynuowane w przyszłym i kolejnym roku. Pracujemy na zabytku. Tempo może nie jest intensywne, ale tu chodzi o precyzję i dokładność" - powiedział. Wyjaśnił, że prace toczą się od spodu, więc nie jest to utrudnienie dla kierowców.

"W tym roku ruszyło nowe Veturilo, które cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród warszawiaków. W tej chwili rowery trafiły do serwisu ale na pewno od 1 marca wrócą na warszawskie ulice" - przekazał Puchalski.

Zaznaczył, że w 2024 roku ZDM będzie też budować nowe ronda na Żoliborzu (Krasińskiego), Bemowie (Obrońców Tobruku) i Mokotowie (Augustówka).

Czytaj też: Środki dla strefy płatnego parkowania na remont dzielnicowych parkingów?