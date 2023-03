Duże utrudnienia w ruchu w stolicy. Dziś 17. Półmaraton Warszawski [SPRAWDŹ] RDC 26.03.2023 09:21 Dziś biegacze opanowali Warszawę, startując w Półmaratonie Warszawskim. W związku z tym zmieniły się trasy komunikacji miejskiej, nieczynne jest też jedno z wejść do zoo.

W niedzielę ulicami stolicy przebiegło ok. 15 tys. uczestników 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego oraz towarzyszącego mu New Balance Biegu na Piątkę. Pierwsze utrudnienia wystąpiły już w piątek a kolejne w sobotę.

Pierwszy bieg już o 10

"Rywalizacja na 5 km rozpocznie się o godz. 10 (po zmianie czasu na letni), a półmaraton o godz. 11. Start obu biegów odbędzie się z ul. Konwiktorskiej, metę zaplanowano na Wisłostradzie w rejonie Multimedialnego Parku Fontann. Uczestnicy pierwszego biegu dobiegną przez Żoliborz do placu Wilsona, a stamtąd prosto do mety. Półmaratończycy dotrą na Bielany, przez most Gdański przebiegną na Pragę, wrócą na lewy brzeg mostem Świętokrzyskim i przez Powiśle dotrą do mety" - przekazał stołeczny ratusz.

Z ruchu wyłączonych jest szereg ważnych ciągów komunikacyjnych – m.in. część Wisłostrady, most Świętokrzyski oraz jednokierunkowo most Gdański.

W związku z przygotowaniami do obu biegów ruch na ulicach w okolicach startu i mety był ograniczany już na kilka godzin przed rozpoczęciem zmagań.

Już w piątek wyłączony został skrajny prawy pas ul. Wybrzeże Gdańskie, na odcinku od mostu Gdańskiego do ul. Grodzkiej, na jezdni w stronę Wilanowa. Z kolei w sobotę na tym samym fragmencie Wisłostrady wyłączone z ruchu zostały dwa pasy, a kierowcy stracili możliwość skrętu w ul. Sanguszki, która została zamknięta na całej długości. Zamknięta jest też jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Krasińskiego do Grodzkiej. Ruch w stronę Wilanowa, najpierw po jednym pasie, wróci w niedzielę o godz. 18, a ok. godz. 20 dla kierowców dostępne już będą dwa pasy ruchu, natomiast po godz. 22 cała szerokość jezdni. Druga nitka Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, prowadząca w kierunku Bielan, będzie cały czas przejezdna.

Także w sobotę, o godz. 18, wyłączona z ruchu została ul. Konwiktorska. Ruch kołowy wróci na nią następnego dnia ok. godz. 18.

Na czas półmaratonu zamknięte było jedno z wejść do stołecznego ogrodu zoologicznego.

"W niedzielę w godz. 11-14.30 nie będzie dojazdu do zoo od strony ul. Ratuszowa - Wybrzeże Helskie" - poinformowało warszawskie zoo. Przekazało, że z biletem do warszawskiego zoo parking w Galeria Wileńska przy ul. Targowej 72 jest bezpłatny.

Wystarczy przy wyjeździe z Galerii okazać w Biurze Parkingu (znajdującym się na poziomie -1) bilet do zoo, by parking był bezpłatny. "Parking w Galeria Wileńska, sponsora szympansicy Kimberly, czynny jest w godzinach jej otwarcia. Spacer z Galerii do warszawskiego zoo to tylko 12 minut" - przekazał ogród zoologiczny.

Również w niedzielę, o godz. 8, zamknięta zostanie ul. Zakroczymska na odcinku od ul. Szymanowskiej do Konwiktorskiej. Ruch na tę drogę wróci tego samego dnia o godz. 18.

Trasy biegów

Zawodnicy rywalizujący w New Balance Biegu na Piątkę sygnał do startu usłyszą o godz. 10. Po rozpoczęciu rywalizacji na ul. Konwiktorskiej biegacze przemieszczać się będą ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku Stawki, zamknięta w godz. 9.30-12, brak przejazdu w ul. Bonifraterską i Międzyparkową), Andersa (zamknięta w godz. 9.30-12), Mickiewicza (zamknięta wschodnia połowa jezdni, bez możliwości wyjazdu z ul. Zajączka (z obu stron), w godz. 9.30-12.30; dopuszczony jednokierunkowy ruch, na odcinku od pl. Wilsona do ul. Zajączka, a następnie na pl. Wilsona skręcą w ul. Krasińskiego (będzie zamknięta dla ruchu w godz. 9.30-12.30), by zbiec do Wisłostrady i dostać się nią do mety zlokalizowanej za ul. Sanguszki.

Uczestnicy półmaratonu swoją rywalizację rozpoczną na analogicznej trasie. O godz. 11 wystartują z ul. Konwiktorskiej i pobiegną Muranowską, Andersa, Mickiewicza do pl. Wilsona. Ale potem dalszym odcinkiem ul. Mickiewicza pobiegną w stronę ronda Ruda (jezdnia w kierunku Bielan, zamknięta w godz. 10.30-12.30). Tam skierują się na ulicę Rudzką, którą dotrą do Lektykarskiej i dalej do Podleśnej (te ulice będą zamknięte dla ruchu w godz. 10.30-12.30). Następnie skręcą w lewo w ul. Gwiaździstą (zamknięta w godz. 10.30-13), by dobiec do Wybrzeża Gdyńskiego (wyłączona z ruchu jezdnia w stronę Wilanowa, już od mostu Marii Skłodowskiej-Curie w godz. 10.30-13). Przed mostem Gdańskim zawodnicy skręcą w ul. Krajewskiego, a potem w ul. Jeziorańskiego, podbiegną pod wiaduktem kolejowym i ul. Zakroczymską do Szymanowskiej i Słomińskiego (ulice te będą zamknięte w godz. 10-13.30).

Wyjazd z domów i bloków położonych w sąsiedztwie ul. Podleśnej będzie możliwy jednym pasem jezdni, wydzielonym na odcinku od ul. Klaudyny do Gwiaździstej, prowadzącym w stronę parku Kępa Potocka. Wjazd na ul. Podleśną będzie niemożliwy. Na otwartym odcinku ul. Gwiaździstej możliwy będzie zarówno wjazd, jak i wyjazd z osiedli. Kierowcy będą mogli tędy dojechać do skrzyżowania z ul. Krasińskiego i pod wiaduktem dostać się na wschodnią jezdnię Wisłostrady, prowadzącą w stronę Łomianek.

Na praską stronę Warszawy zawodnicy przedostaną się mostem Gdańskim (jezdnia w stronę Pragi będzie zamknięta w godz. 10.30-13.30; w stronę Śródmieścia przeprawa będzie cały czas przejezdna). Następnie pobiegną ulicami Starzyńskiego (poruszać się będą wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 11-13.30), Namysłowską, Ratuszową (wyłączone z ruchu w godz. 11-14), Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim (nieprzejezdne w godz. 11-14.30), Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Zamoście (wszystkie będą zamknięte dla ruchu w godz. 11-14.30). Następnie zawodnicy ponownie wbiegną na ul. Wybrzeże Szczecińskie, by dostać się do mostu Świętokrzyskiego (zamknięty w obu kierunkach w godz. 11-15).

Ulica Słomińskiego zostanie zamknięta na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu Gdańskiego w godz. 10.30-13.30. Możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji położonych w rejonie ul. Dawidowskiego i Inflanckiej. Wyjazd z ul. Inflanckiej na Dawidowskiego będzie niemożliwy.

Z mostu Świętokrzyskiego zawodnicy pobiegną ul. Tamka do skrzyżowania z ul. Topiel, by tam skręcić w prawo (obie ulice będą wyłączone z ruchu w godz. 11-15). Biegnąc prosto, dotrą do ul. Browarnej, z której skręcą w ul. Karową w kierunku Wisły (te dwie drogi również będą zamknięte dla ruchu w godz. 11-15). Ostatnie kilkaset metrów zawodnicy pokonają zachodnią jezdnią Wybrzeża Kościuszkowskiego i Wybrzeża Gdańskiego. Meta zmagań zlokalizowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (w pobliżu ul. Boleść).

W czasie trwania biegów kierowcy jadący Wisłostradą w stronę Bielan nie będą mieli możliwości wjazdu na most Śląsko-Dąbrowski oraz most Gdański.

Ograniczenia w parkowaniu

W związku z biegami oprócz zmian w organizacji ruchu wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu. W sobotę, 25 marca, o godz. 0.01 zaczął obowiązywać zakaz parkowania na ulicach Boleść oraz Konwiktorskiej. Tego samego dnia, ale o godz. 12 takie samo ograniczenie zostało wprowadzone na ul. Sanguszki.

W niedzielę (26 marca, w godz. 0.01-23.59) zakaz parkowania zostanie wprowadzony na szeregu ulic, którymi przemieszczać się będą biegacze, ale także na trasach objazdowych do zamkniętych ciągów komunikacyjnych. Ograniczenia w parkowaniu obwiązywać będą na ulicach: Franciszkańskiej (u zbiegu z Freta), Dawidowskiego (zatoka na jezdni zachodniej, od Inflanckiej do Andersa), Mickiewicza (na odcinku od pl. Wilsona do Klaudyny, na jezdni w stronę Bielan), Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Krasińskiego (na jezdni w stronę Wisły, na odcinku od pl. Wilsona do Wisłostrady), Dymińskiej (u zbiegu z Krajewskiego), Krajewskiego (od Wisłostrady do ul. Jeziorańskiego), Szymanowskiej, Namysłowskiej, Ratuszowej, Okrzei, Jagiellońskiej (na odcinku od Okrzei do Zamoyskiego), Sokolej, Tamce, Topiel, Browarnej oraz Karowej.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej.

Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone będą już w piątek, 24 marca, o godz. 10. Zawieszone wówczas zostaną przystanki Boleść 01 i Podzamcze 01 (dla autobusów linii 185 w kierunku Mokotowa). W sobotę, 25 marca, kiedy po godz. 18 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Konwiktorska, autobusy linii 178 i 503 będą kierowane do pętli Esperanto. Następnie od godz. 22, autobusy linii 185, tylko w stronę krańca Ursynów Zach., pojadą trasą objazdową ulicami Andersa i pl. Bankowy, omijając zamkniętą jezdnię Wisłostrady w kierunku Wilanowa.

W niedzielę, 26 marca, w godz. 9.30-15, zamykane będą ulice na trasach obu biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, wraz z wyłączeniem kolejnych odcinków dróg i przemieszczaniem się biegaczy, będą etapowo kierowane na objazdy. Trasami zmienionymi będą kursować tramwaje linii: 6, 15, 20, 28 oraz 78, a także autobusy kursujące na liniach: 102, 106, 114, 116, 118, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 169, 170, 178, 181, 185, 197, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518.

"Organizatorzy zachęcają, by na start dotrzeć komunikacją miejską. Uczestnicy 17. Nationale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego i New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 26 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM" - poinformował ratusz.

