SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie oraz podwyżki dla nauczycieli. Dziś sesja Rady Warszawy RDC 29.08.2024 07:36 Na czwartkowej sesji radni zadecydują m.in. o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o kolejną część Mokotowa. Zajmą się też podwyższeniem dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół. Początek o 10:00.

Sesja Rady Warszawy (autor: RDC)

Projekt uchwały o rozszerzeniu SPPN zakłada też zwiększenie zasięgu abonamentu rejonowego i zwolnienie z opłat za parkowanie pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

W projekcie uchwały zaproponowano rozszerzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) od 3 lutego 2025 r. o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

Drugim założeniem projektu uchwały jest zmiana zasięgu abonamentu rejonowego na promień o długości 200 m od adresu zameldowania mieszkańca SPPN. Dotychczas wynosi 100 m i do 8 parkomatów w pobliżu (do 150 m).

W projekcie uchwały jest też propozycja zwolnienia z opłat za parkowanie na obszarze SPPN pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, a także zwiększenie opłaty za postój pojazdów na prawach wyłączności.

Określono również hipotetyczny wpływ do budżetu związany z rozszerzeniem SPPN. Założono, że średni przychód w całym 2023 r. na miejsce postojowe, wyniósł ok. 4177 zł (funkcjonowanie SPPN w godz. 8.00-20.00). Zwiększenie SPPN o 6,5 tys. nowych miejsc parkingowych da dochód powyżej 27 mln zł.

Szacunkowy koszt realizacji (w postaci nowych parkomatów, zatrudnienia nowych pracowników, wdrożenia organizacji ruchu i organizacji obsługi kontroli) wyniesie około 10 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania i około 5 mln zł w kolejnych latach.

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli

Radni poruszą też kwestię podwyższenia kwot dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i zwiększeniem dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół miejskich.

"Zdarzają się sytuacje, kiedy nauczyciele danej szkoły (realizujący swoje zadania dodatkowo np. w ramach godzin ponadwymiarowych) pobierają wyższe wynagrodzenie niż dyrektor szkoły, na którym spoczywa odpowiedzialność za organizację pracy całej placówki oraz bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Trzeba podkreślić, że dyrektorzy szkół – co do zasady - nie realizują godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych" - napisali w uzasadnieniu autorzy projektu uchwały.

W związku z tym autorzy proponują podwyższenie dodatków funkcyjnych dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz niektórych kierowników, z jednoczesnym ujednoliceniem kwot tych dodatków dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W projekcie rozszerzono też katalog zadań realizowanych przez nauczycieli, uprawniających do przyznania dodatku motywacyjnego.

Wprowadzono ponadto możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego - do 150 proc., dla nauczycieli realizujących modułowy program kształcenia zawodowego oraz dyrektorów szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie. Obecnie, jest ono prowadzone w 6 warszawskich szkołach kształcących w zawodzie.

Zmiany mają być wprowadzone od początku nowego roku szkolnego, czyli od 1 września br.

Oszacowano, że skutku wprowadzonych zmian wyniosą 9 mln zł w 2024 r. (4 miesiące) oraz 27 mln zł w 2025 r. i latach kolejnych.

"Skutki te w odniesieniu do 2024 r. pokryte zostaną z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, natomiast w odniesieniu do 2025 r. i lat kolejnych źródłem ich finansowania będą środki planowane w budżecie Warszawy co roku na zadania edukacyjne i naliczane dla dzielnic w oparciu o kwotę na ucznia przeliczeniowego" - wyjaśnili w uzasadnieniu.

