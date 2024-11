„Digital Biznes”. Rusza cykl bezpłatnych webinarów i spotkań dla przedsiębiorców RDC 26.11.2024 14:09 Urząd m.st. Warszawy, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Urzędem Pracy m.st. Warszawy oraz NASK, zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów i spotkań stacjonarnych dla przedsiębiorców, poświęcony tematyce transformacji cyfrowej, organizowanych w ramach projektu pod nazwą „Digital Biznes”.

Technologie cyfrowe w biznesie. Rusza cykl bezpłatnych spotkań (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Warszawski ratusz zaprasza na cykl bezpłatnych webinarów i spotkań stacjonarnych dla przedsiębiorców. Dotyczą one transformacji cyfrowej w biznesie.

Głównym celem spotkań będzie wsparcie firm i pokazanie, jakie korzyści oraz możliwości płyną z wykorzystywania w codziennej pracy narzędzi cyfrowych. Spotkania posłużą również pokazaniu, jak ważnym i nieuniknionym procesem, również z perspektywy urzędu, jest cyfryzacja.

– Cieszy nas to, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Urząd m.st. Warszawy prowadzi szereg inicjatyw, których celem jest wsparcie lokalnych biznesów, w tym startupów. Centrum Przedsiębiorczości Smolna ma stałą ofertę bezpłatnych szkoleń, których celem jest wsparcie, głównie początkujących przedsiębiorców. Inwestowanie w ich rozwój to inwestycja w rozwój miasta. To również dzięki inwestycjom Warszawa jest miastem atrakcyjnym do życia i rozwoju. Projekt „Digital Biznes”, w ramach którego przedsiębiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę m.in. na temat cyberbezpieczeństwa to wspólna inicjatywa miasta, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, NASK oraz Urzędu Pracy. Zapraszamy do udziału w tych spotkaniach – mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy.

Cyfryzacja w biznesie – szanse i wyzwania

Uczestnicząc w spotkaniach stacjonarnych i webinarach przedsiębiorcy poznają konkretne rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu, dowiedzą się, jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w codziennej pracy i skonsultują swoje wyzwania z ekspertami.

Celem projektu będzie pokazanie korzyści płynących z cyfryzacji. A są to: usprawnienia procesów pracy, ograniczenie formalności, oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwości dalszego rozwoju firmy.

– Chcemy promować usługi online i możliwości, jakie dają elektroniczne formy komunikacji – od transakcji aż po załatwianie spraw urzędowych. Mimo dynamicznego wzrostu różnego rodzaju usług elektronicznych wciąż połowa przedsiębiorców dość nisko ocenia swoje przygotowanie do transformacji cyfrowej. A przecież, co roku, dzięki środkom z Urzędu Pracy powstaje co najmniej 400 nowych warszawskich firm. Warto, aby te nowe działalności gospodarcze, które powstają ze wsparciem funduszy publicznych, otrzymały dodatkową wiedzę o bezpieczeństwie cyfrowym. Wpłynie to nie tylko na efektywność wydatkowania środków publicznych, ale też na szanse rozwoju tych firm na rynku – mówi Monika Fedorczuk, dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Harmonogram spotkań on-line:

28 listopada 2024 r. (czwartek), godz. 10:00-12:00 – „Rozwijaj swój biznes dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym”;

3 grudnia 2024 r. (wtorek), godz. 10:00-12:00 – „Bezpieczeństwo przedsiębiorcy w sieci i cyberzagrożenia”.

Harmonogram spotkań w Centrum Przedsiębiorczości Smolna:

4 grudnia 2024 r. (środa), godz. 12:00-15:00 – „Wykorzystanie technologii cyfrowych w prowadzeniu firmy”:

12:00-13:00 – „Rozwiązania cyfrowe w firmie” – jak z nich korzystać. Firma w chmurze; AI w firmie; Big data;

13:00-14:00 – „Usprawnianie procesów w firmie” – które obszary biznesu mają potencjał do automatyzacji i z jakich konkretnych narzędzi warto korzystać?;

14:00-15:00 Prezentacja „Cyfrowe miasto” – miejskie instrumenty działania w zakresie przedsiębiorczości i cyfryzacji, w tym usługi urzędu pracy.

12 grudnia 2024 r. (czwartek), godz. 12:00-16:00 – „Jak zapobiegać i radzić sobie z cyberzagrożeniami w firmie”:

12:00-14:00 Dlaczego warto inwestować w podnoszenie świadomości o cyberbezpieczeństwie w firmie? Od czego zacząć? – praktyczne informacje o tym, jak sprawić by firma była bezpieczna cyfrowo. Konkretne narzędzia, z których możesz skorzystać za darmo;

14:00-15:00 Gra strategiczna NASK – cyberbezpieczeństwo w praktyce;

15.00-16:00 Prezentacja „Cyfrowe miasto” – miejskie instrumenty działania w zakresie przedsiębiorczości i cyfryzacji, w tym usługi urzędu pracy.

Szczegóły na temat wszystkich spotkań i webinarów oraz informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie.

Czytaj też: W piątek rozpoczną się pierwsze wypłaty świadczeń z programu „Aktywnie w żłobku”