Deptak na Trakcie Królewskim wraca. Zmiany w ruchu i komunikacji RDC 29.03.2024 10:13 Już od najbliższego, wielkanocnego weekendu warszawiacy i turyści będą mogli skorzystać z deptaku na Trakcie Królewskim. Na spacery i przejażdżki rowerowe tradycyjnie dostępne będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście – na odcinku pomiędzy rondem de Gaulle’a a placem Zamkowym. Podczas weekendów ulice będą zamykane dla ruchu samochodowego, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą objazdami.

Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamienią się w weekendowy deptak (autor: UM)

Trakt Królewski to jedno z ulubionych miejsc wycieczek mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę. Podczas weekendów ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą zamykane dla ruchu samochodowego.

Zmiany na odcinku od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego będą wprowadzane w każdą kolejną noc z piątku na sobotę. Po raz pierwszy w nocy z 29 na 30 marca. Na zamkniętym dla ruchu odcinku będą mogli poruszać się wyłącznie niezmotoryzowani – piesi i rowerzyści. Podstawowa organizacja ruchu będzie przywracana w poniedziałki przed świtem.

Z weekendowego deptaku będzie można korzystać aż końca października (we wrześniu i październiku na odcinku od Świętokrzyskiej do placu Zamkowego). Trakt będzie udostępniany także w czasie świąt i dłuższych weekendów – m.in. w okresie Świąt Wielkanocnych (do 1 kwietnia), weekendu majowego (od 1 do 5 maja), Bożego Ciała (od 30 maja do 2 czerwca oraz w Święto Wojska Polskiego (od 15 do 18 sierpnia).

Zmiany dla kierowców

Na wszystkich wlotach deptaku będą ustawiane betonowe bariery. Dla kierowców przez cały czas zostanie utrzymany przejazd ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem – bez możliwości skrętu.

Wjazd uprawnionych pojazdów każdorazowo będzie dobywał się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza lub Bednarską. Na tej drugiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Autobusy na trasach objazdowych

W czasie funkcjonowania weekendowego deptaku na Trakcie Królewskim na objazdy będą kierowane autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Inaczej pojadą linie: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

Linia 106 w kierunku pętli Ostroroga ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego i Królewską, zaś w stronę Mariensztatu przez plac Małachowskiego i ulice: Kredytową, Jasną i Świętokrzyską. Autobusy 111 pojadą w obu kierunkach: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską. Podobnie linie 128 i 175 – w obie strony będą jeździły ulicami Marszałkowską i Królewską. Autobusy linii: 116, 180, 503 w stronę Chomiczówki i Konwiktorskiej pojadą ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską. W drodze powrotnej do Wilanowa i na Natolin na plac Piłsudskiego wjadą ulicą Wierzbową. Następnie Królewską dotrą do Marszałkowskiej, przejadą przez rondo Dmowskiego, skręcą w Aleje Jerozolimskie, a dalej przez Bracką i plac Trzech Krzyży dojadą do swoich tras.

Linie 222 i 518 zamienią się ze sobą pętlami. Autobusy linii 222, jadące ze Spartańskiej, skończą kursy na placu Trzech Krzyży, natomiast 518 z ulicy Miodowej skręcą w Senatorską i przez plac Bankowy dojadą do pętli przy ulicy Bielańskiej. Linia 178 w stronę Konwiktorskiej pojedzie ulicami: Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską, a w przeciwnym kierunku: przez Senatorską, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską do Marszałkowskiej. Autobusy linii 128 i 175 w obie strony będą jeździły ulicami Marszałkowską i Królewską.

Trasę zmieni również nocna linia N44. W stronę Zajezdni Żoliborz pojedzie przez ulice: Marszałkowską, Królewską, plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską a w drodze powrotnej przez Wierzbową.

Wakacyjny remont Krakowskiego Przedmieścia

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich przygotowują się do remontu nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia. Choć wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał osiem miesięcy na przeprowadzenie wszystkich prac to ich główna część planowana jest w wakacje. Dzięki temu remont będzie mniej uciążliwy, np. dla studentów dojeżdżających do kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie pracy związanych z wymianą nawierzchni między Królewską a placem Zamkowym ruch będzie całkowicie wstrzymany.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

