Chciała zapłacić mu za spotkanie 500 euro, straciła 460 tys. zł. Kobieta okradziona przez poznanego przez internet mężczyznę RDC 25.04.2023 10:04 Policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież. Mężczyzna umówił się w hotelu z kobietą poznaną na portalu społecznościowym, a kiedy ta zasnęła wyszedł z pokoju i odjechał należącym do niej bmw. Pokrzywdzona oszacowała straty na ponad 460 tys. zł.

Jak poinformowała we wtorek śródmiejska policja kobieta poznała mężczyznę na popularnym portalu społecznościowym i po krótkiej rozmowie umówiła się z nim w jednym z hoteli w centrum Warszawy.

- W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mu 500 euro. Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już dopiero co poznanego mężczyzny, a wraz z nim sprzed hotelu zniknęło jej bmw warte ponad 300 tys. złotych oraz wszystko to co w nim miała, czyli 5 tys. euro, 2 tys. dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iPhony oraz sprzęt komputerowy - poinformował podinsp. Robert Szumiata.

Skradziony telefon dał w prezencie żonie

Kobieta zawiadomiła policję. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania monitoringu, zlokalizowali i odzyskali warte ponad 300 tys. zł bmw. - Zatrzymali także poszukiwanego 28-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono skradziony sprzęt komputerowy oraz jeden z telefonów. Okazało się, że drugiego iPhona mężczyzna dał w prezencie swojej żonie - podał podinsp. Robert Szumiata.

Mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

