Chciał ukryć się przed policją. Na kryjówkę wybrał kabinę prysznicową i stertę ręczników Adam Abramiuk 09.03.2023 15:34 Poszukiwany listem gończym 41-letni mieszkaniec Targówka ukrył się przed policjantami pod prysznicem. Dodatkowo nakrył się ręcznikami. Mężczyzna prosto z łazienki trafił do komisariatu.

Przed policją schował się pod ręcznikami w kabinie prysznicowej (autor: KRP VI)

Policjanci z Targówka zatrzymali poszukiwanego 41-latka. Już wcześniej mieli informację, że może się ukrywać w mieszkaniu przy ul. Chodeckiej.

– Otworzył brat poszukiwanego, jednak zapewniał, że nie miał ostatni z nim kontaktu – mówi Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji.

– Policjanci spodziewali się takiej postawy rodziny poszukiwanego dlatego postanowili szczegółowo skontrolować mieszkanie. Byli pewni, że 41 latek się w nim ukrywa. Gdy otworzyli drzwi kabiny prysznicowej pod stertą rozrzuconych ręczników znaleźli poszukiwanego – mówi Onyszko.

Mundurowi potwierdzili tożsamość mężczyzny. Był poszukiwany do odbycia kary 2 miesięcy więzienia za niepłacenie alimentów. Miał na koncie także 2 nakazy doprowadzenia do aresztu. Policjanci doprowadzili go za kraty gdzie spędzi najbliższy rok.

Czytaj też: Teatr Druga Strefa niezagrożony. Są fundusze na działalność