Bezpiecznie, ale bez rozmachu. Ulica Kuropatwy zostanie przebudowana Adrian Pieczka 06.06.2023 06:20 Ulica Kuropatwy znajdująca się na pograniczu Ursynowa i Józefosławia zostanie przebudowana. Do jej poszerzenia zobowiązały się władze Piaseczna. Inwestycja będzie wiązała się z częściowym zajęciem działek mieszkańców — Jesteśmy za tym, żeby był chodnik, a nawet ścieżka rowerowa, tylko chcemy, żeby nie było rozmachu — informuje mieszkanka.

Część działek mieszkańców zostanie zajęta w związku z przebudową ulicy Kuropatwy (autor: RDC)

Wąska, bez chodników, z ogromnym natężeniem ruchu w godzinach szczytu. Ciasna ulica Kuropatwy zostanie przebudowana.

Ulica administracyjnie stoi na pograniczu Ursynowa i Józefosławia, jednak do jej poszerzenia zobowiązały się władze Piaseczna.

To będzie wiązało się z zajęciem części działek mieszkańców, którzy apelują, by odbyło się to w rozsądnym zakresie.

Mieszkańcy są za budową chodnika. Podkreślają, że przy budowie, ważny jest dla nich każdy centymetr działki.

Zastępca burmistrza gminy i miasta Piaseczno, Robert Widz, informuje, że w planach jest poszerzenie ulicy do 6 metrów.

— Jest szansa, że wtedy będą po niej podróżować autobusy. Chcielibyśmy, żeby był tam chodnik i pasy rowerowe, jednokierunkowe na jezdni. Niestety to wymaga przejęcia fragmentów nieruchomości, które w dużej części były już wcześniej planowane pod drogę — mówi Widz.

Władze Piaseczna kończą już dokumentację projektową. W ciągu kilku tygodni mają wnioskować o pozwolenie na budowę.

