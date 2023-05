Chcą uprawiać sport, ale nie mogą. „Otwarte boiska” zamknięte dla mieszkańców Adam Abramiuk 05.05.2023 12:42 Mieszkańcy Warszawy skarżą się, że przyszkolne miejsca do uprawiania sportu są dostępne za krótko. Boiska przy szkołach powinny być ich zdaniem udostępniane mieszkańcom na dłużej. W tygodniu można z nich korzystać tylko przez 2–3 godziny, a w weekendy boiska zwykle są zamykane ok. godz. 15:00.

Boiska szkolne w stolicy nie dla mieszkańców? (autor: Szkoła Podstawowa nr 343 w Warszawie/Dariusz Kanak)

Miasto zachęca mieszkańców do korzystania z tzw. otwartych boisk, tymczasem mieszkańcy skarżą się, że boiska wcale nie są otwarte, a przynajmniej nie tak długo, jak powinny.

W tygodniu wieczorami boiska są czynne tylko przez 2–3 godziny, a w weekendy zwykle zamykają się około godziny 15:00. Do tego dochodzą prywatne grupy, które rezerwują całe boiska.

Radny Bemowa Jarosław Oborski przyznaje, że dla mieszkańców to wielki problem.

– Niestety infrastruktura w dzielnicach, głównie przy szkołach, jest zamknięta na kłódkę lub otwarta w bardzo ograniczonym stopniu. Myślę, że ta sytuacja nie może mieć miejsca. Mieszkańcy alarmują, że chcieliby uprawiać sport, ale nie mogą. Boiska powinny być otwarte w dni powszednie do zmierzchu, a w weekendy od samego rana aż do zmierzchu – mówi radny.

Problem nie dotyczy jednak tylko Bemowa. Podobne głosy pojawiają się na Ursynowie, Bielanach czy Woli.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zapewnia zaś, że ratusz zachęca wszystkie dzielnice, żeby otwierały swoje boiska.

– Infrastrukturę też trzeba obsłużyć, jest to więc również kwestia dozorców. My jednak bardzo zachęcamy do tego, aby boiska otwierać na jak najdłużej, przede wszystkim w weekendy. Mam nadzieję, że gdy dyrektorzy zauważą, że z tą infrastrukturą nic złego się nie dzieje, będą to robić o wiele chętniej – mówi Kaznowska.

Ratusz opracował bazę oświatowych terenów sportowych, w tym między innymi: boisk, bieżni, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznych i wielu innych terenów sportowych udostępnianych mieszkańcom bezpłatnie w określonych godzinach praktycznie każdego dnia tygodnia.

