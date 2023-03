Awaria ciepłownicza na Woli. Mieszkańcy piąty dzień nie mogą wrócić do domów Cyryl Skiba 14.03.2023 15:19 Po awarii ciepłowniczej część mieszkańców Woli nadal nie może wrócić do swoich mieszkań. Z użytkowania jest wyłączony jeden pion bloku przy ulicy Brożka 2A, zamieszkały przez jedenaście osób. W piątek 10 marca pękł przewód ciepłowniczy zasilający budynek.

Wyciek gorącej wody na Woli (autor: Mapy Google)

Część mieszkańców bloku przy ul. Brożka na warszawskiej Woli nadal nie może wrócić do swoich domów po tym, jak w sobotę doszło do awarii ciepłowniczej.

– Administracja pracuje w tej chwili nad tym, żeby ostatni pion przywrócić do użytkowania, to jest narożny pion budynku. Obecnie (mieszkańcy – red.) przebywają u rodzin lub przez samych siebie zorganizowanych lokalach. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, więc gdyby potrzebowali zakwaterowania, to jesteśmy gotowi im pomóc – mówi rzecznik dzielnicy Wola Mateusz Witczyński.

W piątek wieczorem pękł przewód ciepłowniczy zasilający budynek. Na chodniku powstała wyrwa o średnicy kilku metrów. Gorąca woda podmyła też blok. Mieszkańcy budynku musieli się ewakuować. Dzielnica zapewniła miejsca noclegowe, jednak nikt z tego nie skorzystał.

