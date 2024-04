4. Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy. Ponad 120 warsztatów i wydarzeń dla każdego Mikołaj Cichocki 20.04.2024 16:15 W poniedziałek ruszy 4. Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy. W ramach tegorocznej edycji w ponad 40 miejskich instytucjach przygotowano atrakcje zarówno dla młodych, tych w sile wieku jak i dla seniorów.

4. Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy (autor: UM Warszawa)

Celem Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego jest integracja międzypokoleniowa.

- Budujemy dialog między młodzieżą a seniorami - tłumaczy dyrektorka Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Joanna Dolińska-Dobek.

- To jest nasza idea przeciwdziałania ageizmowi, budowania przestrzeni do budowania relacji, a to może się zadziać tylko w takim obszarze bardzo lokalnym, w małej grupie i przy czymś co dla tych ludzi jest pasją, co jest dla nich niezwykle ciekawe - mówi dyrektorka CAMu.

Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy - w dniach od 24 do 29 kwietnia

W ramach wydarzenia odbędzie się wiele atrakcji

W programie Tygodnia Międzypokoleniowego znalazło się wiele niecodziennych propozycji. W nowo otwartym CAM-ie na Białołęce odbędzie się wymiana książek, gier planszowych i puzzli, w bibliotece nr 65 zajęcia z tworzenia obrazów strukturalnych z użyciem gipsu, a także wymienialnia przepisów kulinarnych. Z kolei w Muzeum Warszawy będzie można wziąć udział w warsztatach bajkopisarskich i graficznych, a w CAM-ie Nowolipie zaplanowano międzypokoleniowy turniej darta, trening funkcji poznawczych oraz tzw. speed friending, który będzie okazją do poznania nowych osób.

Pełny program wydarzeń znajduje sie na stronie: cam.waw.pl

