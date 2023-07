32. Bieg Powstania Warszawskiego już w najbliższą sobotę [ZOBACZ TRASY] Adrian Pieczka 27.07.2023 11:49 W sobotę, 29 lipca, ulicami Warszawy przebiegną uczestnicy 32. Biegu Powstania Warszawskiego. Od dziś można odbierać swoje pakiety startowe. Wyjątkowy charakter biegu podkreśla jego szczególna sceneria. Obie trasy – na dystansie 5 i 10 kilometrów – związane są z miejscami symbolicznymi dla powstańczego zrywu.

Bieg Powstania Warszawskiego to impreza, która zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach wielu pasjonatów biegania. Chętnych do udziału w nim rok w rok nie brakuje. Od dziś uczestnicy mogą odebrać pakiety startowe na 32. Bieg Powstania Warszawskiego. Sportowe zmagania rozpoczną się już 29 lipca.



Pakiety startowe na bieg dostępne są w Biurze Zawodów, w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. Dziś i jutro można to zrobić pomiędzy godziną 14:00 a 20:00.

W sobotę, w dzień zawodów, biuro przy Konwiktorskiej zaprasza od godziny 10:00 do 16:00. Natomiast zawodnicy spoza Warszawy, będą mieli możliwość odbioru pakietów od 16:00 do 18:00.

Dwie trasy biegu

32. Bieg Powstania Warszawskiego wystartuje o godzinie 20:30 oraz 21:00. Wspólna meta dla obu dystansów 5 km i 10 km znajdzie się przy ul. Konwiktorskiej. Wydarzeniu jak co roku, będzie towarzyszyć niezwykła, podniosła atmosfera.

Impreza odbędzie się na dwóch trasach:

w godz. 21:00-22:30 na dystansie 10 km: pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Browarna – Topiel – L. Kruczkowskiego – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Wioślarska – Ludna – Solec – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie – R. Sanguszki – Konwiktorska.

W godz. 20:30-21:30 na dystansie 5 km: pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Moliera – marsz. F. Focha – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Browarna – Wiślana – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie – R. Sanguszki – Konwiktorska;

Harmonogram wydarzenia 29.07.2023

10:00-16:00 – Biuro Zawodów – Ośrodek Polonia AKTYWNA WARSZAWA ul. Konwiktorska 6

16:00-18:00 – Biuro Zawodów – Ośrodek Polonia AKTYWNA WARSZAWA ul. Konwiktorska 6 – odbiór pakietów wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy

18:00 – otwarcie stref depozytów

20:25 – wspólne odśpiewanie Roty

20:27 – start zawodników na wózkach na 5 km

20:30 – start biegu na dystansie 5 km

20:55 – wspólne odśpiewanie Hymnu Polski

20:27 – start zawodników na wózkach na 10 km

21:00 – start biegu na dystansie 10 km

22:00 – dekoracje zwycięzców – Ośrodek Polonia AKTYWNA WARSZAWA ul. Konwiktorska 6

22:30 – zamknięcie linii mety

23:00 – zamknięcie strefy depozytów

23:00 – zakończenie imprezy

Zmiany w komunikacji miejskiej

Około godz. 17:00 zamknięty dla ruchu drogowego zostanie pl. Krasińskich – w tym miejscu będą się rozpoczynały obydwa biegi. Kolejne ulice oraz przejazd drogami poprzecznymi będą zamykane etapowo:

godz. 18:00 – ulica Konwiktorska i R. Sanguszki

godz. 19:00 – ulica Bonifraterska

godz. 19:30 – ulica Zakroczymska

godz. 20:00 – cała trasa biegu na 5 km

godz. 20:30 – cała trasa biegu na 10 km

Ulice będą sukcesywnie otwierane w miarę, jak zawodnicy nimi przebiegną – około godziny 21:30 w rejonie ulicy Miodowej; bliżej godziny 22:00 w rejonie Śródmieścia Północnego, a przed godziną 22:30 na Powiślu, Wisłostradzie i moście Świętokrzyskim. Do godziny 23:00 potrwa demontaż startu na placu Krasińskich, a ulica R. Sanguszki będzie zamknięta dla ruchu do około godziny 23:30. Jako ostatnia udrożniona zostanie Konwiktorska. Samochody będą mogły nią pojechać dopiero w niedzielę, 30 lipca, około godziny 2:00.

W czasie zamknięcia ulic na trasy objazdowe etapowo będą kierowane autobusy linii: 100, 106, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 166, 175, 178, 180, 185, 222, 503, 517, 518. O dokładnych zmianach w komunikacji miejskiej można przeczytać na stronie: www.wtp.waw.pl.

Wirtualny bieg

W biegu może wziąć udział każdy, w dowolnym miejscu w Polsce za sprawą wirtualnej edycji. Impreza będzie miała także swoją wirtualną odsłonę tak, by każdy miał możliwość uczczenia rocznicy zrywu z 1944 r., jeżeli nie będzie w stanie zrobić tego fizycznie w stolicy.

Wszyscy uczestnicy startujący wirtualnie będą mieli tydzień na pokonanie wybranego dystansu, ale oczywiście są zaproszeni do tego, by wyruszyć na swój bieg 29 lipca o godz. 20:30, aby połączyć się symbolicznie z uczestnikami biegu w Warszawie.

Warto dodać, że uczestnicy biegu wirtualnego również otrzymają medale, a w ramach rywalizacji prowadzone będą klasyfikacje. Szczegóły na stronie www.biegpowstaniawarszawskiego.pl

