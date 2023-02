1,5 mln zł zadośćuczynienia dla syna rtm. Pileckiego za krzywdy doznane przez ojca RDC 08.02.2023 17:53 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie syna rotmistrza Witolda Pileckiego, który wystąpił o 26 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa. Sąd zasądził mu 1,5 mln zł.

Zadośćuczynienie dla syna rtm. Pileckiego (autor: PAP/Tomasz Gzell)

Wniosek w tej sprawie wpłynął do sądu rok temu. Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego, wystąpił o kwotę 26 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania od Skarbu Państwa za krzywdę doznaną przez jego ojca. W roku 1948 władze komunistyczne Polski Ludowej skazały rotmistrza na karę śmierci.

Proces w sprawie zadośćuczynienia ruszył w sądzie okręgowym w listopadzie 2022 r.

Sąd zasądził Andrzejowi Pileckiemu 1,5 mln zł od Skarbu Państwa wraz odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez Witolda Pileckiego krzywdę.

W pozostałym zakresie wniosek o zadośćuczynienie sąd oddalił. Podobnie jak wniosek o odszkodowanie, który został oddalony w całości.

Zadośćuczynienie dla syna rotmistrza Pileckiego – szczegóły uzasadnienia

W uzasadnieniu sędzia Monika Łukaszewicz wskazała, że w polskim systemie prawnym Skarb Państwa musi ponosić odpowiedzialność za sytuację, w której obywatel był niesłusznie zatrzymany, tymczasowo aresztowany lub odbył niesłuszną karę.

Sędzia przypomniała też, że bliscy rotmistrza Pileckiego otrzymali już w grudniu 1990 roku odszkodowanie. Zasądzono wówczas na rzecz żony rotmistrza Pileckiego Marii, jego córki Zofii oraz syna Andrzeja kwotę 500 milionów ówczesnych złotych (przed denominacją).

Ponadto dodała, że sąd musi mieć na uwadze orzecznictwo, które obowiązuje w tego typu sprawach oraz obowiązujące warunki ekonomiczne i społeczne, a z orzecznictwa wynika, że w podobnych sprawach przyznawano kwoty w okolicach 1 mln zł. – Oczywiście kwestia śmierci jest kwestią niewymierną. Nie ma jak jej wycenić – podkreśliła sędzia Monika Łukaszewicz.

Sąd zaznaczył również, że rotmistrz Witold Pilecki był przetrzymywany w „potwornych warunkach”. – To było odarcie człowieka z godności i doprowadzenie go do najniższego stanu – powiedziała sędzia.

Zaznaczyła jednak, że sąd „nie może dać 25 razy więcej, niż innym naszym bohaterom” oraz, że „każda śmierć jest taka sama”.

Wyrok jest nieprawomocny. Syn rotmistrza Witolda Pileckiego Andrzej Pilecki nie pojawił się na sali rozpraw.

Rtm. Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej; został skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci i stracony strzałem w tył głowy w mokotowskim więzieniu na Rakowieckiej w 1948 roku. Unieważnienie wyroku śmierci nastąpiło w 1990 r. W 2006 r. rotmistrz otrzymał pośmiertnie Order Orła Białego, a w 2013 r. pośmiertnie został awansowany do stopnia pułkownika.

