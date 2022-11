138 miejsc dla aut na Ursynowie. Nowy parking „Parkuj i jedź” już otwarty RDC 03.11.2022 08:06 W czwartek, 3 listopada, został otwarty siedemnasty w Warszawie parking „Parkuj i jedź”. Tym razem na Ursynowie, przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. Parking w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej jest jednopoziomowy, a teren jest oświetlony i monitorowany.

5 Parking „Parkuj i jedź” Warszawa Jeziorki (autor: WTP)

Na zmotoryzowanych czeka 138 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami, trzy dla kierowców podróżujących z innym osobami (tzw. podróże współdzielone – miejsca są oznaczane „2+”), a także dwa stanowiska Kiss&Ride dla podwożących pasażerów do komunikacji publicznej. Na parkingu znajdują się też dwie zadaszone wiaty, które zmieszczą 40 jednośladów. Na podróżujących autami i rowerami elektrycznymi czekają dwa stanowiska ładowania, które będzie czynne w najbliższych dniach.

Nie zapomniano o rozwiązaniach przyjaznych środowisku naturalnemu – panelach fotowoltaicznych na dachach wiat rowerowych i budynku zaplecza, pompach ciepła. Posadzono też nowe drzewa i kilkadziesiąt krzewów.

Nowy P+R w Warszawie

Okolice parkingu to miejsce przesiadkowe dla mieszkańców części Ursynowa oraz Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziorny, Tarczyna, Prażmowa i Lesznowoli. Przystanki na wiadukcie nad linią kolejową mają autobusy linii 715 i 737, a po zachodniej stronie torów pętlę ma autobus linii 809. Na stacji Warszawa Jeziorki zatrzymują się pociągi linii R8 Kolei Mazowieckich a w przyszłości – prawdopodobnie w przyszłym roku – będzie to jedna ze stacji pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie do Piaseczna.

Parkingi P+R są dostępne we wszystkie w dni tygodnia w godz. 4:30–2:30. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Ci, którzy chcą zostawić samochód bezpłatnie na dłużej, muszą posiadać aktywny bilet ZTM: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy), długookresowy (30- i 90-dniowy) lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Szybkie parkowanie na Ursynowie

Szybkie parkowanie na P+R Jeziorki ułatwi bezobsługowy system pobierania opłat oraz informacji parkingowej podający aktualną informację o liczbie wolnych miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc ogólnodostępnych, dla osób z niepełnosprawnościami oraz pojazdów elektrycznych. „Te urządzenia uruchomimy w pełni w ciągu najbliższych tygodni – teraz będą pracowały w trybie testowym” – zaznaczył ZTM.

System bazuje na odczytach tablic rejestracyjnych. Przy wjeździe, po odczytaniu tablicy rejestracyjnej, szlaban podniesie się i kierowca wjedzie na parking. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej trzeba będzie podać numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawić aktywny kartonikowy bilet ZTM lub zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku. Bilet kartonikowy należy włożyć do czytnika, a kartę lub urządzenia mobilne z kodem QR do niego zbliżyć.

Dla kogo P+R bezpłatny?

Zgodnie z regulaminem parkowanie jest bezpłatne dla osób posiadających: bilet dobowy lub dłuższy, bilet seniora, bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Gdy kierowca nie posiada dokumentu uprawniającego do zniżki w opłatach, kasa parkingowa naliczy i pobierze opłatę parkingową. Przy wyjeździe system ponownie odczyta tablicę rejestracyjną i szlaban automatycznie się podniesie.

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu P+R Warszawa Jeziorki kosztowało 7 mln zł. Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie to 17 obiektów. Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsca parkingowych dla samochodów (w tym ponad 200 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie 1000 dla rowerów. Na parkingach jest także 38 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.

Czytaj też: Stary Mokotów otwiera się na rowerzystów. Ruszają konsultacje ws. ścieżek

Źródło: PAP Autor: RDC /PA