Problemy po turnieju WTA w Warszawie. T. Świątek: Legia czuje się nieusatysfakcjonowana

Legia chyba czuje się trochę nieusatysfakcjonowana, a uważam, że powinna być, bo przenieśliśmy ważną imprezę na ten obiekt – powiedział na antenie Radia dla Ciebie Tomasz Świątek. Ojciec najlepszej tenisistki na świecie przyznał, że rozmowy z Legią dotyczące zdania obiektu wciąż trwają. Życzymy Idze i Panu Tomaszowi dalszych sukcesów - napisał dyrektor zarządzając kortami Legii Warszawa.

Turniej tenisowy WTA rozgrywany na kortach Legii zakończył się 30 lipca zwycięstwem pierwszej rakiety świata Igi Świątek. Organizatorem imprezy był m.in ojciec tenisistki. Tomasz Świątek przyznał w Radiu dla Ciebie, że rozmowy z Legią dotyczące zdania obiektu wciąż trwają.

– Końcowe rozmowy z Legią, dotyczące m.in. zdania obiektu, jeszcze trwają, co trochę mnie martwi, bo to wszystko powinno już być zamknięte. Legia chyba czuje się trochę nieusatysfakcjonowana, a uważam, że powinna być, bo przenieśliśmy ważną imprezę na ten obiekt – zauważył.

Poprosiliśmy o komentarz dyrektora zarządzającego kortami Legii Warszawa, na których odbył się turniej. „Nie mamy komentarza. Oczywiście życzymy Idze i Panu Tomaszowi dalszych sukcesów” – napisał jedynie Michał Szewc.

Tomasz Świątek podejrzewa, że główne problemy na linii organizator – Legia związane są z finansami.

– Nie wiem, czy im czegoś brakuje. Podejrzewam, że tak jak wszystkim brakuje im pieniędzy. Jednak z drugiej strony nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i to, co my tu zaproponowaliśmy tym turniejem, jest dwustuprocentową promocją – podkreślił.

Turniej BNP Paribas Warsaw Open to największe tenisowe wydarzenie kraju. W tym roku odbyła się trzecia edycja imprezy. Jak dotąd nie wiadomo, czy i gdzie odbędą się kolejne.

