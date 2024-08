Maks Kaśnikowski zagra dziś w pierwszej rundzie US Open. A. Romer: ma spore szanse na wygraną

Wielkie pieniądze i wielkie marzenia. Dziś 21-letni Maks Kaśnikowski zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. By zmierzyć się z Hiszpanem Pablo Martinezem, tenisista z Warszawy musiał wygrać trzy mecze. Już samo przejście eliminacji w wielkoszlemowym debiucie to ogromny sukces - mówił w Magazynie Sportowym RDC Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub.