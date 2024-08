Iga Świątek rozpoczyna zmagania w US Open. „Możemy zobaczyć ją rozluźnioną i grającą swobodnie” Łukasz Starowieyski 27.08.2024 14:48 Liderka światowego rankingu Iga Świątek bez presji ma rozpocząć dzisiejsze zmagania w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku US Open. 23-latka z Raszyna w pierwszej rundzie zagra z Rosjanką Kamillą Rachimową. Jak mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Adam Romer z miesięcznika Tenis Klub, po igrzyskach olimpijskich będziemy mogli zobaczyć Igę rozluźnioną i grającą swobodnie.

Iga Świątek (autor: FB/Iga Świątek)

Presja ma być mniejsza. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o zwycięstwo w wielkoszlemowym US Open. Na początek zmierzy się z Rosjanką Kamilą Rachimową. Choć cały czas jest numer jeden światowego tenisa nie jest wymieniana jako główna faworytka do zwycięstwa w Nowym Jorku.

– Iga nie jest pierwszą kandydatką do podniesienia pucharu. Tam myślę, że dwa, trzy nazwiska trzeba wymienić przed Igą – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Adam Romer z miesięcznika Tenis Klub.

Gość audycji wymienia Arynę Sabalenkę, ale też Amerykanki Jessicę Pegulę oraz obrończynie tytułu sprzed roku Coco Gauff. Paradoksalnie to dla Świątek dobrze, bo dodatkowo zdejmuje z Polki presję.

– Trudno będzie o większą presję niż Iga miała na Igrzyskach Olimpijskich i w tym kontekście rzeczywiście możemy zobaczyć Igę taką rozluźnioną i grającą swobodnie. To jest coś, czego troszeczkę zabrakło na Igrzyskach Olimpijskich. – mówił Romer.

Świątek sprzyjać też powinno losowanie.

– Patrząc na drabinkę, tam jest czas na to, by Iga się rozpędziła. Rzeczywiście te rywalki w tej jej sekcji drabinki turniejowej, nie są to jakieś zawodniczki, które tak czysto na papierze mogłyby Idze sprawić kłopot, dlatego wydaje mi się, że Iga może dobrze wejść w ten turniej, bo to jest taka zawodniczka, która lubi się w trakcie turnieju rozpędzać. – dodaje Romer.

Bez względu na wyniki Iga Świątek pozostanie po US Open liderką rankingu tenisistek. Początek meczu Świątek - Rachimowa zaplanowany jest na godzinę 18.00.

Czytaj też: US Open. Debiutujący Maks Kaśnikowski odpadł w 1. rundzie