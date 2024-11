Wybory w USA. Zakończyło się głosowanie. Donald Trump umacnia prowadzenie RDC 06.11.2024 07:39 Lokale wyborcze zostały zamknięte na Hawajach, w ostatnim z 50 stanów USA, co oznacza zakończenie głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA – podała w środę agencja AP. Według przedstawionej przez agencję Reutera prognozy dużego ośrodka analitycznego Decision Desk HQ zwycięstwo odniósł kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump.

Wybory w USA (autor: Caroline Brehman/PAP/EPA)

Agencja Reutera podała prognozy ośrodka analitycznego Decision Desk HQ, według którego wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump.

O godz. 7:00 czasu polskiego zostały zamknięte lokale wyborcze na Hawajach, w ostatnim z 50 stanów USA.

Ze względu na dużą powierzchnię USA głosowanie rozpoczynało się i kończyło w różnych godzinach, zależnie od strefy czasowej. Na Hawajach, najdalej na zachód położonym stanie kraju, do zdobycia są cztery głosy elektorskie.

Według agencji AP kandydat Republikanów Donald Trump zdobył dotychczas 247 głosów elektorskich, a kandydatka Demokratów Kamala Harris 210. Według dziennika "New York Times" zwycięstwo Trumpa jest "bardzo prawdopodobne".

Upoważnionych do głosowania było ok. 244 mln wyborców.

Harris nie wygłosi przemówienia

Jak podał sztab wyborczy Kamali Harris, Dmeokratka nie wygłosi we wtorek przemówienia w wieczór wyborczy na swojej alma mater Howard University.

– Ta decyzja Kamali Harris o tym, żeby nie wygłosić dzisiaj przemówienia, przypomina to, co 8 lat temu zrobiła Hillary Clinton, czyli wysłała przedstawicieli swojej kampanii do ogłoszenia informacji, że się nie pojawi w sztabie i nie wygłosi przemówienia. Jest teraz więcej porównań i odniesień do wyścigu wyborczego sprzed 8 lat, kiedy Trump „zmiótł” rywalkę – wskazała w Poranku Polskiego Radia RDC Marta Zdzieborska z „Tygodnika Powszechnego”.

Donald Trump może już liczyć na co najmniej 265 głosów elektorskich. Do wygranej w wyborach potrzeba 270 głosów.

