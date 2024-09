K. Harris wygrała debatę, a śmiertelny cios D. Trumpowi zadała T. Swift. Ocena eksperta Marta Hernik 11.09.2024 11:39 Nie mam wątpliwości, że Kamala Harris wygrała debatę – ocenił w „Studiu Obywatelskim” Polskiego Radia RDC ambasador tytularny prof. Tomasz Orłowski. – Widać było, że wiecowy mówca, bo Donald Trump jest z tego punktu widzenia człowiekiem wyjątkowym, został całkowicie wytrącony z równowagi jej pytaniami – powiedział ekspert.

Tomasz Orłowski (autor: RDC)

Ambasador tytularny prof. Tomasz Orłowski mówił w „Studiu Obywatelskim” Polskiego Radia RDC o debacie prezydenckiej Harris – Trump.

Ekspert ocenił, że debatę wygrała Kamala Harris. Jego zdaniem doświadczenie prokuratorskie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pomogło zachować jej zimną krew w starciu z Donaldem Trumpem.

– Widać było, że wiecowy mówca, bo nie ma wątpliwości, że Donald Trump jest z tego punktu widzenia człowiekiem wyjątkowym, został całkowicie wytrącony z równowagi jej pytaniami. Coś, co było jego siłą, dzisiaj się staje obciążeniem, jego nieumiejętność jasnego wysłowienia się – ocenił prof. Orłowski.

Jak dodał gość Polskiego Radia RDC, ta debata może zaważyć na wynikach wyborów.

– Te ostatnie tygodnie wskazywały na takie równe poparcie obu kandydatów, o którym się mówiło, że w gruncie rzeczy wynik wyborów może być zdecydowany błędem statystycznym. To wszystko się mieściło w granicach 2 do 3 procent. W moim przekonaniu to może być czynnik decydujący – dodał prof. Orłowski.

Kluczowa może okazać się również decyzja amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift, która poprała Kamalę Harris w wyścigu o fotel prezydenta USA.

– Taylor Swift zadała mu prawdopodobnie cios śmiertelny – powiedział prof. Orłowski.

Debata odbyła się w najważniejszym dla wyników wyborów stanie - Pensylwanii. W przeprowadzone bezpośrednio po debacie przez CNN badanie fokusowe z udziałem niezdecydowanych wyborców z Pensylwanii wskazało, że to Harris była bardziej przekonująca. Spośród 13 uczestników dyskusji 7 uznało, że są skłonni oddać głos na wiceprezydent, a czworo na Donalda Trumpa.

Wybory w USA odbędą się 5 listopada tego roku.

Czytaj też: 11 września 2001. Dziś mija 23. rocznica zamachów na World Trade Center